"제2의 벤처붐 만들겠다" 與 쿠팡發 차등의결권 추진

[아시아경제 구채은 기자] 더불어민주당 규제혁신추진단이 16일 비상장 벤처기업의 성장을 돕기 위해 창업주에게 복수의결권(차등의결권)을 부여하겠다고 밝혔다.(본지 2월 18일 1·6면 보도)

김태년 민주당 당 대표 직무대행 겸 원내대표는 이날 용산 서울창조경제혁신센터에서 열린 벤처업계 간담회에서 "민주당은 벤처기업과 함께 제2의 벤처붐을 만들겠다"며 비상장 벤처기업에 대한 차등의결권제를 도입하고 엔젤투자 소득공제를 확대하겠다고 밝혔다.

김 원내대표는 "1997년 벤처기업법을 제정해 제1 벤처붐 기반을 마련한 것처럼 제2 벤처붐에 필요한 법과 제도를 신속하게 만들겠다"며 "시대에 뒤떨어진 낡은 규제 때문에 벤처가 기회를 상실하는 일이 없도록 하겠다"고 덧붙였다.

차등의결권은 최근 쿠팡이 미국 증시 상장 추진 방침을 밝히며 논란이 됐다. 쿠팡이 경영권 방어를 위해 복수의결권을 허용하는 미국에서 상장하는 것 아니냐는 분석이 나오면서다. 현재 여당에서 추진 중인 차등의결권제도는 비상장벤처기업에 한해, 1주당 2개 이상 최대 10개 이하의 의결권을 허용한다.

대규모 투자 유치로 창업주의 보유 지분이 30%를 밑도는 경우 최대 10년까지 복수의결권 주식을 발행할 수 있도록 하고 3년간 유예기간을 두고 보통주로 전환한다는 내용을 담았다. 현행 상법은 주주평등 원칙에 따라 1주당 1의결권만 부여토록 하는데 비상장 벤처기업에 한해 예외를 인정한 것이 해당 법안의 핵심이다.

강삼권 벤처기업협회장은 "정부가 규제혁신을 추진하지만, 업계로선 부족한 부분이 있다"며 "제2 벤처 붐의 지속과 확산을 위해 우수 인재 벤처시장 유입, 해외 회수시장 개선, 규제 개혁이 필요하다"고 말했다.

