유럽, 코로나 사망자 90만명 넘어..전세계의 34%

[아시아경제 구채은 기자] 유럽 대륙의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사망자가 16일 아침으로 90만 명을 넘었다고 AFP 통신이 보도했다.

러시아와 터키를 포함해 52개 국가 및 영토가 내놓은 공식 집계를 통신이 보완 합산했다. 인구 7억5000만 명이 약간 넘는 이 유럽 대륙에서 총 90만185명이 사망한 것으로 전세계 인구 비중 9.6% 지역에서 코로나19 총사망자의 33.8%가 발생한 것이다.

러시아, 터키 포함 유럽 대륙의 누적확진자는 AFP 집계에서 4008만여명에 달했다. 이는 전세계 1억2000만 명 누적확진자의 33.4%로 총사망자와 거의 같은 비중이다.

유럽 대륙의 총사망자 수는 중남미의 72만1500명, 미국과 캐나다의 북미 55만8100명과 중동 포함 아시아의 41만1000명 등을 압도하고 있다. 특히 전세계 인구18%가 살고있는 아프리카 대륙의 54개 국에서는 사망자가 10만8000명으로 전체의 4%에 불과하다.

