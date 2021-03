[아시아경제 박선미 기자] 잇단 사모펀드 사태에 대한 금융당국의 감독 소홀 지적과 관련해 은성수 금융위원장은 철저한 감독이 어려웠던 배경에 대해 감독 인원 부족을 꺼내들었다.

은성수 금융위원장은 16일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 대규모 투자자 피해를 야기한 라임·옵티머스 펀드 사태 관련 감독의무 질의가 나오자 "갑자기 사모펀드는 팽창했는데 감독이 못 따라갔던 것은 사실"이라며 "결과적으로 피해자가 나왔으니 제대로 잘 했어야 한다는 지적으로 받아들인다"고 말했다.

이어 "변명 같지만 펀드가 1만개 되는데 소수 인원으로 이를 다 감독 할 수 없는 현실"이라며 "펀드가 워낙 많아 매번 하지는 못하지만 금융감독원이 정기적으로 감독을 한다"고 설명했다.

