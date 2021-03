"나는 정신병 환자"…페루 여성 강도, 알몸으로 돌멩이 들고 닥치는 대로 털어

악명 높은 전과자…정신병 환자인 척

수주 전부터 약국, 안경원 닥치는 대로 범행

[아시아경제 김봉주 기자] 알몸으로 엽기적인 강도행각을 벌여온 페루의 30대 여성이 경찰에 체포됐다.

15일(현지시간) 현지 언론에 따르면 페루 리마 경찰은 상점을 털고 도주하던 33살 알몸 여자강도를 추격한 끝에 검거에 성공했다.

페루 수도 리마에서 알몸 여자강도가 처음 나타난 건 수주 전이었다.

지난달엔 하루에 3곳을 털었다. 부동산중개업소에서 현찰을 챙겨 나온 그는 2차로 마트를 털더니 3차로 세탁소에서 범행했다.

그는 리마 곳곳을 돌아다니며 약국, 안경원 등 가리지 않고 닥치는 대로 털었다.

매번 여성은 몸에 아무것도 걸치지 않은 알몸 상태였다. 범행 도구는 오직 돌멩이 한 개였다.

그는 돌멩이를 들어 보이며 "돈을 주지 않으면 유리창을 박살 내겠다"고 위협했고, 상인들은 계산대에 있는 돈을 그에게 내줬다.

여자강도가 챙긴 돈은 상대적으로 적은 돈이었지만 여러 번 털어 합하면 제법 두둑한 돈이 되기도 했다.

알몸으로 범행한 것도 계산된 행동이었다.

그는 몇 차례 경찰에 체포됐었지만, 그때마다 곧바로 풀려났는데, 매번 "알몸으로 돌아다니는 걸 봐라. 난 정신병 환자다"라고 말했기 때문이었다.

하지만 실제 페루 경찰이 확인한 범죄경력에 따르면, 이 여성은 10년 전 페루의 고속도로에서 운전기사들을 터는 무장강도 행각을 벌일 정도로 악명 높은 전과자였다.

여자의 범죄경력을 확인한 페루 경찰은 복수의 증거를 충분히 확보하고 검거를 준비해왔다.

현지 경찰은 "여자가 정신병자 행세를 해 번번이 빠져나갔지만, 이번에는 증거를 미리 확보했다"면서 "반드시 법의 심판을 받게 될 것"이라고 전했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr