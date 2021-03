기아차 1벤더 ㈜호원 노사 반나절 넘게 대치···“노조 탄압 그만하라”

노조 측, 오전 6시부터 공장 1개동 점거 농성



용접 연기 빼낼 장치·냉난방기 ‘열악’ 한목소리



경찰 수차례 ‘자진 해산’ 유도…물리적 접촉도



[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 기아자동차 광주공장 1차 협력업체인 ㈜호원의 노동조합이 노조탄압을 멈추라며 공장 점거 농성에 들어간 지 반나절이 훌쩍 지났지만 아직도 진통을 겪고 있다.

금속노조 광주전남지부 호원지회 조합원 50여 명은 16일 오전부터 광주광역시 광산구 호원 공장 1개 동을 점거하고 농성을 벌이고 있지만 13시간이 넘도록 사측과의 합의는 진전되지 않고 있다.

호원 공장 정문과 후문에는 이날 오전 6시께 수백 명의 호원노조 조합원들이 모였다.

노조 측은 내부 공장 점거 인원은 50여 명, 외부 집회 참여 인원을 200여 명으로 추정하고 있다.

이들은 온종일 “노조탄압을 규탄한다”는 구호를 외치며 투쟁의 의지를 불태우고 있다.

광주지방노동청의 중재로 이날 오후 2시30분께 이뤄진 노사 첫 만남에서는 원론적인 이야기만 오갔으며, 사측은 농성 철회 시에만 협상에 나서겠다고 엄포를 놨다는 게 노조 측 설명이다.

민주노총 호원지회 조합원은 “열악한 근무환경과 부당 해고, 노조활동 개선 등을 줄 곳 요구해 왔지만 사측은 말뿐인 협상, 원론적인 대화로 시간을 끌고 있다”면서 “상황이 어떻게 흘러갈지는 모르겠지만 우리의 요구가 수용될 때까지 투쟁할 것”이라고 했다.

집회 현장에서는 크고 작은 마찰도 빚어졌다.

사측이 이날 오전 지게차를 동원해 차량과 적재물로 막혀있던 공장 뒷문 통행로를 확보하는 과정에서 조합원들이 제지했고, 양측의 대치 전선이 형성됐다. 고성이 오갔지만 부상자는 없었다.

오후에는 경찰이 공장 정문 앞 집회 현장에 진입하는 과정에서 여성 조합원과의 물리적 접촉도 발생했다.

이 조합원은 “경찰들이 갑자기 들어오려고 해 필사적으로 막다가 손을 다쳤다”고 했다.

10여분 간 계속된 몸싸움은 부상자 없이 일단락됐다. 앞서 경찰은 3차례에 걸쳐 자진 해산을 유도하기도 했다.

노조는 용접할 때 발생하는 연기를 빼낼 장치가 고작 대형 선풍기 한대 뿐이라며 냉·난방기도 없는 열악한 작업환경에 대해서 목소리를 냈다.

또한 양진석 호원 회장이 오는 18일 치러지는 광주상공회의소 회장 선거 출마를 결정한 것이 노사 갈등을 부추기는 도화선이 됐다고 지적하기도 했다.

민주노총 금속노조 한 관계자는 “지역상공인 대표 격인 광주상공회의소 회장 선거에 양 회장이 출마한다는 소식에 분노가 치솟는다”며 “그는 현장 노동문제부터 먼저 해결해야 한다”고 울분을 토했다.

호원 노조는 자신들의 요구 관철을 주장하며 점거 농성을 이어가고 있는 가운데 현재 사측과 합의문 작성 등을 진행하고 있는 것으로 알려졌다.

한편 완성차 공장에 자동차 부품을 납품하는 호원의 노사 갈등은 지난해 설립된 복수노조가 발단이 된 것으로 전해졌다.

노조 측은 사측이 현 노조 와해 목적으로 복수노조 설립에 개입했다고 주장했으며 광주노동청은 관련 수사를 벌여 대표이사를 포함해 임직원 9명을 검찰에 송치한 바 있다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr