안-오 '무상급식' 놓고 첨예한 대립…"그때 아이들이 유권자"

[아시아경제 금보령 기자] 서울시장 야권 단일화를 추진하고 있는 오세훈 국민의힘 후보와 안철수 국민의당 후보가 10년 전 '무상급식' 논란을 두고 첨예한 대립각을 세웠다.

안 후보는 16일 서울 영등포구 KNK더플러스 스튜디오에서 열린 '서울시장 후보 단일화 토론'에서 오 후보에게 "아직도 무상급식 반대하나"라고 질문을 던졌다.

오 후보는 "부자 무상급식을 반대했던 것이다. 부잣집 아이들에게 줄 돈이 있다면 다른 지원을 통해 가난한집 아이들에게도 공교육 혜택을 더 많이 볼 수 있게 해 교육 복지 실현해내자는 취지였다"며 "큰 틀에서 모든 복지가 부자를 위한 복지보다는 그 돈을 아껴서 어려운 계층에게 가야한다는 게 원칙"이라고 설명했다.

이어 그는 "무상급식 이미 시작됐고 올해부터 초·중·고교 모두 무상급식 실시되는데 10년이 지난 지금까지 반대하고 싶은 생각은 없다"며 "기왕 하고 있는 걸 철회하거나 취소하는 건 반대한다"고 덧붙였다.

안 후보는 아이들과 관련된 부분은 '보편복지'가 필요하다는 입장을 강조했다. 안 후보는 "의사 입장에서 보면 사실은 아이들 먹는 것 자체가 건강에 굉장히 중요하다"며 "커가는 아이들이 여기에 대해 차별 받는 것은 심리적으로 굉장히 큰 타격을 준다. 그래서 아이들에 대해서는 보편적인 복지를 하는 것이 원칙"이라고 맞받아쳤다.

안 후보는 또 "누리과정이라든지 아동수당, 의무교육 등은 부자라고 해서 입학금이나 등록금 안 받는데 이런 것들도 전부 부자에게는 받아야 된다는 말씀으로 들린다"며 "유치원 무상급식 반대한다고 해석해도 되겠나"라고 공세를 이어갔다.

이에 대해 오 후보는 "무상급식에 한정돼 말할 게 아니다. 한정된 교육예산을 어떻게 어려운 계층의 학생들에게 더 많이 예산이 갈 수 있도록 하느냐가 사실은 교육 사다리를 만드는 방법이고 교육 양극화를 해소하는 방법"이라며 "이런 취지에서 이해를 하면 좋겠다"고 얘기했다.

오 후보는 10년 전 무상급식을 놓고 서울시장직을 걸었던 데 대해 그동안 사죄 의사를 여러 차례 밝힌 바 있다. 이날도 오 후보는 "직을 걸었던 데 대해서는 정말 다시 한 번 무리했다는 입장을 분명히 한다"며 "예산을 효율적으로 쓰기 위해서 사회 양극화 해소한다는 관점에서 이왕이면 부자에게 갈 복지가 어려운 계층에 가야 한다는 원칙을 지키기 위한 첫걸음이었다는 점은 분명히 말한다"고 했다.

이를 두고 안 후보는 "그때 그 아이들이 유권자가 됐는데 그 아이들에게 해주실 말씀이 있는가"라고 꼬집었다. 다만 시간 초과로 인해 오 후보의 답변을 듣지는 못했다.

