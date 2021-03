中, 미일 회담에 "제3자 이익 해쳐서는 안돼"

[아시아경제 구채은 기자] 미국과 일본이 16일 외교·국방장관 회담을 통해 중국에 견제 의지를 밝힌 것에 대해 중국은 "제3자의 이익을 해쳐서는 안 된다"고 밝혔다.

자오리젠 중국 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 미일 회담 논평을 요구받고 "양국의 교류 협력은 지역과 국가 간 상호이해와 신뢰를 증진하는데 도움이 돼야 한다"고 했다.

그러면서 "국가 간 단결과 아시아 태평양 지역의 평화·안정에도 이익이 돼야 한다"며 "제3자를 겨냥하거나 제3자의 이익을 해쳐서는 안된다"고 강조했다.

'미얀마와 중국에서 민주적 가치들이 위협을 받고 있다'는 토니 블링컨 미국 국무장관의 발언에 대해서는 "민주주의는 모든 인류의 공통된 가치지만, 민주주의를 실현하는 데는 정해진 패턴이나 정답이 없다"고 했다.

자오 대변인은 "중국은 공산당의 지도를 견지하며 인민이 주인이 되는 법치국가라는 사회주의 민주정치를 실행하고 있다"며 "진정한 민주주의는 자국에 뿌리를 내리고 국민에게 봉사하는 것"이라고 부연했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr