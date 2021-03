SBI저축銀, 정진문·임진구 대표 '1년 더 이끈다'…연임 확정

[아시아경제 송승섭 기자] SBI저축은행이 정진문 리테일부문 대표와 임진구 IB부문 대표의 1년 연임을 확정지었다.

16일 금융권에 따르면 SBI저축은행은 주주총회와 이사회를 열고 두 대표의 연임안을 통과시켰다. 정 대표와 임 대표는 각각 개인금융과 기업금융 부문을 담당하고 있다.

SBI저축은행의 안정적인 수익 창출로 2022년까지 임기 연장에 성공하게 됐다는 분석이 나온다. 지난 11일 열린 임원후보추천위원회에서도 “SBI저축은행의 발전에 크게 기여했다”, “업계 리더로서의 위상을 공고히 했다”는 평가를 받았다.

당기순이익의 경우 지난해 2583억원을 기록해 직전년도(1882억) 대비 37% 가량 늘었다. 2016년 임대표가 부임한 해와 비교하면 739억원에서 세배 넘게 증가했다. 총자산도 11조2561억원에 달해 저축은행 최초로 자산 10조원을 돌파한 업체가 됐다.

SBI저축은행은 향후 중소기업 대출과 중금리 대출, 디지털 전환 등에 매진한다는 방침이다.

