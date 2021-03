전남도, 탄소·미세먼지 저감 ‘대규모 나무심기’ 나선다

편백나무·백합나무 등 올해 2293㏊ 468만 그루 식재

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도가 탄소·미세먼지 저감을 위해 대규모 나무심기에 나선다.

도는 기후변화 대응과 탄소 저감, 산림의 경제적·공익적 가치 증진을 위해 올해 조림사업에 292억 원을 들여 2293㏊에 468만 그루의 나무를 심는다고 16일 밝혔다.

내달 30일까지 두 달간 나무심기를 완료할 방침으로 목재생산 용재수로 편백나무와 소나무를, 탄소 흡수를 증진하는 산림바이오매스 생산 조림으로 백합나무와 상수리나무를 심는다.

또 산주의 소득 증대를 위한 특용수 조림 등 경제림 1373㏊를 조성할 계획이다.

산림 피해지 복구 등 산림재해 방지와 주요 도로변, 관광지 등의 산림경관 조성을 위해 304㏊에 4년생 묘목으로 큰나무를 심는다.

도시 내·외곽 산림, 생활권 주변 유휴토지, 산단 주변 산림 등에 미세먼지 저감숲 169㏊를 조성하고, 지역 기후에 적합하고 산업화가 가능한 수종을 집중 육성해 소득 증대 및 관광자원으로 활용할 방침이다. 이를 위해 415㏊의 임야에 지역특화림을 조성할 계획이다.

특히 올해는 신규사업으로 마을 주변, 농경지, 주요 문화재 등 산불 피해가 우려되는 곳에 불에 강한 내화수종 중심의 내화수림대 32㏊를 조성해 산불을 차단, 산림 인근 주민의 생명과 재산을 보호키로 했다.

전략수종인 편백 등 조림용 묘목의 안정적 공급과 우량 묘목 생산을 위해 사전에 묘목 생산 대행자 12명을 공모로 선정, 국비사업으로 양묘시설 현대화와 토양 개량사업도 추진한다.

오득실 전남도 산림보전과장은 “나무 한 그루의 연간 미세먼지 흡수량은 35.7g이고, 어린나무 일수록 미세먼지 저감 및 탄소흡수 효과가 탁월하다”며 “매년 1000만 그루 나무 심기를 계속 추진하겠다”고 말했다.

한편 전남도는 3월의 명품숲으로 ‘장흥 천관산 동백숲’을 선정했다. 이달의 명품숲은 경관가치는 물론 숲의 역사성과 문화적 가치가 높은 숨어있는 보물숲으로, 코로나19에 따른 비대면 시대에 휴식과 힐링의 산림관광 명소로 자리잡고 있다.

천관산 동백숲은 20~200년 된 동백 2만여 그루가 자생하는 군락지로 붉게 핀 동백꽃을 보려면 3월, 4월이 제격이다.

호남 5대 명산인 천관산 양암봉 계곡을 따라 20㏊에 만개한 동백꽃이 남도의 봄 정취를 물씬 풍겨준다.

골짜기 주변으로 자연스럽게 펼쳐진 동백군락이 자연 그대로의 자생 동백숲의 생육 특성을 잘 보여줘 식물분포학적 보존가치가 높다. 산림청에서 산림유전자원보호구역으로 지정해 관리하고 있다.

유튜브에서 ‘으뜸전남튜브’나 ‘천관산 동백숲’을 검색하면 동백꽃으로 붉게 물든 아름다운 천관산의 동백숲과 꿀을 따먹는 직박구리를 영상으로 볼 수 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr