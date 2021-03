김진욱 공수처장 "김학의 사건 재이첩 전 이성윤 중앙지검장 면담"

[아시아경제 오주연 기자] 김진욱 고위공직자범죄수사처장이 이성윤 서울중앙지점장의 면담 요청을 받아들여 만났다고 밝혔다.

이성윤 지검장은 김학의 전 법무부차관 불법 출국 금지 의혹 사건의 핵심 피의자다. 김 공수처장은 해당 사건을 검찰에 재이첩할지 검토 중이었다. 야당은 재이첩하기 전 핵심 피의자를 만난 것은 부적절했다고 지적했다.

16일 열린 국회 법제사법위원회 전체회의에서 김 공수처장은 "이성윤 지검장을 만난 사실이 있느냐"는 야당 간사 김도읍 국민의힘 의원의 질문에 "면담 요청이 와서 변호인과 당사자(이 지검장)를 만났다"고 답했다.

김 공수처장은 "면담 겸 기초조사를 했다"면서 "진술거부권을 고지하고, 본인 서명도 받았다"고 설명했다.

김 의원이 "공수처장이 피의자가 신청하면 다 만나주냐"고 지적하자 "면담신청을 받아들인 것"이라고 대답했다.

김 의원은 "공수처장과 이 지검장이 만난 직후에 사건을 이첩했다"며 "핵심 피의자를 왜 면담하는가. 수사지휘권이 남용됐다"고 지적했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr