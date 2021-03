에듀테크 기업 디쉐어, 진로분야 명사 김경일 교수 초청 온라인 특강 실시

오는 18일, 학부모 대상 인지심리학자 김경일 교수 초청 온라인 강연 개최

‘지식과 지혜의 차이 - 메타인지를 이해하면 지혜가 보인다’ 주제하에 진행

에듀테크 기업 디쉐어(D.SHARE, 대표 정재민)는 오는 18일 오후 3시 진로분야 명사이자 인지심리학자인 김경일 교수 초청 온라인 특강을 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 특강은 ‘지식과 지혜의 차이 - 메타인지를 이해하면 지혜가 보인다’라는 주제로 진행되며, 최근 코로나로 인한 비대면 수업이 늘어감에 따라 부모, 학생 모두 다양한 어려움을 겪고 있는 환경 속 학습이 제대로 이루어지려면 근본적으로 학습 전반에 어떤 접근이 필요한지를 다룬다.

강연은 18일 오후 3시 디쉐어의 스마트 1:1 교육 브랜드 '에이닷 영어학원' 공식 유튜브를 통해 온라인으로 생중계될 예정이다.

디쉐어 관계자는 "국내 최고의 인지심리학자인 김경일 교수를 초빙해 우리 아이들에게 가장 적합하고 효과적인 학습방법이 무엇인지 알아보는 시간을 마련해보았다."라며 “디쉐어는 10년 전부터 ‘메타인지’를 활용한 학습을 진행해온 만큼, 이번 강연이 커리큘럼의 근본적 이해 또한 높일 수 있는 유익한 시간이 되었으면 좋겠다.”라고 말했다.

한편, 김경일 교수는 현재 아주대학교 심리학과 교수로 재직 중이며, tvN '어쩌다 어른', KBS '속 보이는 TV 人사이드' 등 다수의 방송 프로그램에 출연해 인지심리학을 알리고 있으며, ‘창의성이 없는 게 아니라 꺼내지 못하는 것입니다’, ‘십 대를 위한 공부 사전’ 등의 저서 활동 또한 활발히 하고 있다

