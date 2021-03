文대통령 "한국은 중남미 국가 최적의 친환경 디지털경제 파트너"

청와대에서 중남미 4개국 장관 접견…브라질은 주한 브라질 대사가 대리 참석

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 16일 오후 한·중남미 디지털협력포럼에 참석한 중남미 4개국 장관을 만난 자리에서 한국은 중남미 국가 최적의 친환경 디지털 경제 파트너라고 밝혔다.

문 대통령은 "한국은 중남미 국가들이 역점으로 추진 중인 친환경 디지털 경제로의 전환 과정에서 최적의 파트너이자 신뢰할만한 동반자"라면서 "적극 지원할 확고한 의지를 갖고 있다는 점을 다시 한번 강조한다"고 말했다.

문 대통령은 "한국은 중남미 중에서도 특히 네 나라와 60여년의 오랜 우호협력관계를 발전시켜왔고 굳건한 연대의 정신을 발휘해 왔다"면서 "코로나19 극복을 위해 네 나라의 정상과 통화와 서한으로 긴밀하게 소통하며 양자관계 증진 의지를 상호 확인한 바 있다"고 설명했다.

문 대통령은 "한국은 중남미 지역과의 교류 협력을 계속 확대해가고 있다. 이런 협력의 분위기를 살려서 내일부터 개최되는 디지털협력포럼에서 논의되는 사업들이 기후환경과 디지털 혁신분야의 새로운 상생협력을 개척하길 기대한다"고 말했다.

문 대통령은 "한국과 네 나라를 비롯한 중남미 국가들이 함께 코로나 위기를 극복하고 함께 포스트 코로나 시대를 준비해 나가기를 바라며 장관님들의 한국방문을 다시 한번 환영한다"고 덧붙였다.

한편 문 대통령의 이날 중남미 4개국 장관 접견에는 코스타리카 외교부장관, 과테말라 외교부장관, 콜롬비아 농업개발부장관 등이 참석했다. 브라질 과학기술혁신통신부 장관은 수행원 중 1명이 코로나19 판정 결과가 나오지 않아 주한브라질 대사가 대리 참석했다.

