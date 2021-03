[초동시각]투자와 투기는 한 끝 차이

[아시아경제 지연진 기자] "좋은 정보 있으면 좀 주세요"

자본시장부 출입 두 달 남짓. 지인들로부터 가장 많이 들은 이야기다. 주식투자 열풍이 불면서 쏠쏠한 재미를 봤다는 동학 개미들의 투자 성공담이 전해지면서 ‘좋은 정보’ 하나로 너도 나도 주식시장으로 뛰어드는 분위기다. 지난해 연말 귀동냥으로 들은 정보로 수천만원 어치 한 종목을 샀다 주가가 떨어져 손절한 뒤, 다른 종목에 투자했다 또 낭패를 봤다는 지인의 목소리는 다급했다. 여의도 증권가로 매일 출근하는 만큼 미공개 정보도 많이 알 것이라는 기대가 고스란히 느껴졌다.

지난 1월 코스피가 역사상 최고점인 3200선을 돌파한 이후 두 달 넘는 조정장이 이어지면서 우량주로 꼽혔던 기술 대형주는 대부분 마이너스 수익률을 기록 중이다. 부동의 대장주 삼성전자는 지난 1월11일 52주 최고가인 9만6800원을 찍은 이후 지난 15일 종가 기준 9.71% 하락했다. 지난달까지 코스피 시가총액 2위던 LG화학도 역대 최고점인 지난 1월14일보다 13.86%나 빠지며 3위로 밀려났다. 네이버와 카카오를 제외한 시총 톱10 종목 대부분이 1월 고점대비 10% 안팎씩 내렸다. 시장이 호황을 보인 지난해엔 어떤 종목을 담아도 큰 수익을 남겼다면, 올해는 옥석을 가려할 시점이란 얘기다. 개인 투자자들이 주가 상승을 미리 가늠할 수 있는 ‘좋은 정보’에 귀가 솔깃한 이유다.

저금리 시대, 주식 투자는 ‘벼락거지(부동산·주식과 같은 자산 가격이 급등하면서 무주택자 등 자산을 갖지 못한 사람의 상대적 박탈감을 표현)’를 벗어나려는 몸부림이다. 근로소득만으론 내 집 마련이 불가능한 만큼 재테크는 선택이 아니라 필수인 세상인 것이다. 최근 한국토지주택공사(LH) 직원들의 3기 신도시 부동산 투기 의혹은 그래서 더 국민적 공분을 샀다.

일부 LH 직원은 최근 직장인 익명커뮤니티앱 블라인드에 "LH직원들이 부동산 투자하지 말란 법이 있느냐", "요즘 영끌하면서 부동산에 몰리는 판국에 LH 1만명이 넘는 직원들 중 광명에 땅 사둔 사람들이 이번에 얻어 걸렸을 수도 있다" 등의 글을 썼다고 한다. 하지만 LH가 토지분양, 택지개발 등 각종 개발정보를 다루는 전문 공기업이라는 점에서 정상적인 부동산 투자가 아닌 사전정보를 이용한 투기일 개연성이 더 커 보인다.

이들은 2018년 4월부터 2020년 6월까지 광명과 시흥의 토지를 집중 매입했는데, 이 지역은 정부가 3기 신도시 발표 전부터 유력 후보지로 꼽혔다. 더욱이 LH 직원들은 50억원이 넘는 금융기관 대출을 통해 토지를 매입했고, 대토 보상 기준에 맞추기 위해 일부 토지는 매입 직후 1000㎡ 이상씩 쪼개기가 이뤄졌다. 최근 신도시 발표 이후에는 보상을 더 받기 위해 나무를 빽빽히 심어둔 정황도 포착됐다. 대토 보상액을 높이기 위한 전문 투기꾼들의 전형적 수법이다. 하지만 현행법으론 처벌이 어려울 수 있다고 한다. 정치권에선 이해충돌방지법 제정 등 관련자 처벌을 위한 뒷북 입법에 나섰다.

주식시장에서도 이번 LH 사태를 반면교사 삼아야 한다. ‘쪽집게 정보’를 알려주는 리딩방이나 미공개정보를 이용한 거래는 모두 불법이지만, 수익에 목 마른 투자자들이 쉽게 현혹되고 있다. 정부가 미공개정보 이용과 시세조종 등 불공정거래에 대해 처벌을 대폭 강화하는 내용의 법안을 추진 중이지만, 지난 2월 임시국회에선 처리가 불발됐다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr