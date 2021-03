[AI 실시간 인기키워드] 마켓컬리, 메타버스, 쿠팡 관련 종목 투자자 관심 ↑

AI투자비서 라씨로는 매일 주식 투자자들이 포털에서 많이 검색하는 키워드와 관련된 종목을 분석해서 제공한다. 인기검색어는 지금 시장의 관심이 어디로 쏠리는지 즉각적으로 알 수 있어 테마보다 한발 더 빠르게 대응하기 원하는 투자자들의 관심이 높은 정보다.

라씨로(Rassiro) 빅데이터 분석에 따르면, 3월 16일 오전 투자자들은 마켓컬리, 윤석열, 쿠팡, 오세훈 관련된 종목에 관심이 높은 것으로 나타났다. 이외에 투자자들은 야놀자 등의 단어도 많이 검색하고 있다.

[3월 16일 투자자인기키워드와 관련주]

본 정보는 AI 분석 기술로 증권 커뮤니티 글에서 인기 키워드 관련 종목을 추출한 결과이다. 이에 투자자들이 많이 검색한 실시간 인기키워드는 매일 아침 9시 20분 라씨로웹 또는 구글플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

[투자자 관심 종목]

한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 24,750 전일대비 1,500 등락률 +6.45% 거래량 10,911,699 전일가 23,250 2021.03.16 15:30 장마감 관련기사 한국전력, 주가 2만 3100원.. 전일대비 -0.43%'LH 사태'로 공기관 신뢰 땅바닥…ESG 공시확대로 부담은 ↑한국전력, 보통주 1주당 1216원 배당 close , 세종텔레콤 세종텔레콤 036630 | 코스닥 증권정보 현재가 889 전일대비 62 등락률 +7.50% 거래량 697,184,220 전일가 827 2021.03.16 15:30 장마감 관련기사 세종텔레콤, 커뮤니티 활발... 주가 13.91%.지금 잡아야 할, 삼성전자, SK하이닉스에 납품 ‘이 기업’! 주가 훨훨!“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close , HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 22,300 전일대비 850 등락률 +3.96% 거래량 8,474,385 전일가 21,450 2021.03.16 15:30 장마감 관련기사 [3/15 AI분석] 연기금, 사모펀드 등 주요 매수테마와 주도주 분석 HMM, 개인 투자자 관심 집중... 주가 -1.16%...연임 성공한 배재훈 사장, HMM 수익성 강화 집중 close , 다날 다날 064260 | 코스닥 증권정보 현재가 8,700 전일대비 30 등락률 +0.35% 거래량 32,865,078 전일가 8,670 2021.03.16 15:30 장마감 관련기사 다날, 주가 8860원 (2.19%)… 게시판 '북적'다날, 주가 8970원.. 전일대비 3.46%[3/15 AI분석] 연기금, 사모펀드 등 주요 매수테마와 주도주 분석 close , 이아이디 이아이디 093230 | 코스피 증권정보 현재가 420 전일대비 9 등락률 +2.19% 거래량 159,864,556 전일가 411 2021.03.16 15:30 장마감 관련기사 외인 순매수 2위!!! 주목해야 할 “러시아 백신” 핵심 수혜 株! 주가 고공행진이아이디, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.72%이아이디, 검색 상위 랭킹... 주가 2.82% close

