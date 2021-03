㈜크림하우스프렌즈, 그린레더 적용 ‘매직프리’ 폴더 매트 리뉴얼 론칭

프리미엄 유아용 놀이방매트 브랜드 크림하우스에서 지난 3월 15일, 2017년 이후 매년 4~5만개 이상 판매고를 올린 베스트 셀러 ‘프리 매트’를 한 단계 업그레이드 시킨 ‘매직 프리 매트’의 판매를 시작했다.

매직프리매트는 국내 섬유 산업의 발전을 주도해온 ㈜정산인터내셔널과의 공동개발을 통해 정산의 신소재 Eco-Top 원단을 폴더 매트에 최적화하여 크림하우스의 유아용 놀이방매트에 적용했다.

ECO-TOP원단은 ㈜정산인터내셔널의 특허기술이 들어간 TPEE(열가소성 폴리에스테르 엘라스토머) 고기능성 플라스틱 원단이며, 주요 특징은 가죽이나 재활용이 불가능한 PU나 PVC가 아닌, 재활용이 가능한 친환경 신소재이다. 여기에 압도적인 오염방지 성능으로 생활 속의 여러가지 오염들도 쉽게 지워져 육아 맘들에게 많은 인기를 얻을 것으로 예상이 된다.

크림하우스에서는 이번 매직프리 폴더매트를 리뉴얼 론칭하면서, 자체적으로 ‘그린레더’라는 새로운 개념을 제품에 도입했다. 그린레더란 동물의 천연가죽으로 만든 제품이 아닌 합성수지제를 활용한 인조 가죽의 개념에서 한단계 더 나아가 제품을 생산하는 과정에서도 환경에 유해한 물질이 발생하지 않고, 유통 소비는 물론 폐기의 단계에서도 환경을 보호하고 지구와 인류가 지속 가능한 공존을 위한 노력의 개념이 내포된 개념이다.

실제로 이 제품을 주도적으로 개발한 크림하우스의 이한우 총괄이사는 이번 매직프리의 론칭 이후 앞으로 출시할 크림하우스의 제품 라인업에 ‘그린레더’의 개념을 적극 도입하여 육아용품 기능과 안전성은 물론 환경까지 고려한 상품 군이 주요 라인업을 대체하게 될 것이라 밝히며, 수개월 동안 자체 연구 개발한 TPO(Thermal Plastic Olefin) 신소재의 매트도 조만간 출시 예정이라고 한다.

이번 리뉴얼 론칭에서는 매년 크림하우스의 시그니처 컬러 크림 라인과 더불어 자연의 색감을 담은 그레이지 컬러 라인 두가지로 출시하였으며, 틈새가 없어 사용시 먼지도 끼지 않고, 바닥 면은 논슬립TPO를 적용해 바닥의 밀착감을 더해줘 신생아와 아이들에게 안심할 수 있는 공간을 제공해준다.

자세한 정보는 크림하우스의 공식 홈페이지에서 볼 수 있으며, 리뉴얼 론칭 기념 다양한 이벤트를 진행중이다.

