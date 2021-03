서울 집값 상승, 공급은 줄어… 내 집 마련 수요 오피스텔로 몰린다

서울시, 지난해 착공 및 인허가 최근 5년간 가장 낮아

최근 집 값이 비싼 서울 도심지역에서는 아파트에 비해 값이 저렴하고 청약 규제도 덜한 주거용 오피스텔이 주거대안으로 떠오르고 있다. 특히 서울 내 아파트의 공급이 계속해서 감소하고 있어 주거용 오피스텔의 공급에 더욱 많은 관심이 쏠리고 있다.

서울시 아파트 가격은 지속해서 오르고 있다. 실제 부동산114 REPS에 따르면, 2021년 2월 기준 서울시 아파트 3.3㎡당 평균 매매가격은 약 3600만 원으로 나타났다. 이는 작년 같은 기간 3.3㎡당 평균 매매가격 약 3100만 원보다 약 15%가 상승한 가격이다.

특히 서초구는 2021년 2월 기준 3.3㎡당 평균 매매가격이 약 5900만 원으로, 서울시 평균 매매가격을 크게 웃돌았다. 전세 가격도 만만치 않다. 서초구의 3.3㎡당 평균 전셋값은 올해 2월 기준 약 2800만 원으로 측정되었다.

반면 서울시 아파트의 착공 및 인허가 건수는 감소하는 추세다. 최근 5년(2016~2020년)간 서울 내 주택 공급 추이를 살펴보면 착공 건수는 △2016년 8만1413건 △2017년 8만6890건 △2018년 7만6963건 △2019년 7만9493건 △2020년 5만6579건으로 나타났다.

인허가 건수도 △2016년 7만4739건 △2017년 11만3131건 △2018년 6만5751건 △2019년 6만2272건 △2020년 4만5625건으로, 작년도 착공 및 인허가 건수가 지난 5년간 가장 낮게 기록됐다.

상황이 이렇자 아파트보다 가격이 저렴하고 청약도 쉬운 주거용 오피스텔이 새로운 내 집 마련 대안으로 각광받고 있다.

오피스텔은 청약통장이 필요 없는 데다 아파트보다 분양가도 상대적으로 낮다. 대출도 상대적으로 자유롭고 청약 시 주택으로 분류되지 않아 1순위 청약자격을 유지할 수 있다는 장점이 있다. 집값이 너무 올라 사기가 어려운 시기에 주거용 오피스텔은 이같은 이점이 부각되며 인기가 치솟고 있는 것이다.

한 부동산 전문가는 “최근 청약 가점이 낮은 젊은 층의 내 집 마련 열기가 달아오르며 소형 가구를 겨냥한 2룸형 구성의 주거용 상품이 큰 인기를 누릴 것으로 예측된다”라며 “최근 서울 도심에 공급된 오피스텔 상품이 ‘완판 행진’을 이어가는 등 주거용 오피스텔에 대한 수요자들의 관심이 뜨겁다.”라고 말했다.

이처럼 주거용 오피스텔의 희소성은 더욱 높아질 것으로 예상되는 가운데, 다음달 서초구에 분양 예정인 주거용 오피스텔이 주목을 끌고 있다.

효성중공업은 서울시 서초구 서초동 1445-1, 2 일대에서 ‘해링턴 타워 서초’ 오피스텔을 4월 중 분양할 예정이다. 서울지하철 3호선 남부터미널역이 도보 2~3분 거리의 역세권인 데다 강남의 업무중심지여서 임대수요도 풍부하다. 특히 1~2인 가구 선호도가 높은 2룸형 위주의 주거용 상품으로 꾸며져 소비자들의 많은 관심이 쏠리고 있다.

‘해링턴 타워 서초’가 들어서는 서초구 일대는 강남역 중심업무지구, 삼성타운 등 국내 최대 오피스타운 및 상업시설 등이 밀집된 지역이다. 이외에도 서초 법조타운, 외교센터, 서초구청 등 행정기관과 서울교대, 한국예술종합학교 등 교육시설이 인접해 임대수요가 꾸준한 지역으로 꼽힌다. ‘해링턴 타워 서초’ 견본주택은 서울시 서초구 서초동 1323에 마련된다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr