로봇청소기 국내 판매 1위 ‘에브리봇’, 봄맞이 세일페스타 진행

국내 로봇청소기 브랜드 ‘에브리봇’이 3월 봄맞이 대청소 시즌을 맞아, 오는 21일까지 온라인 공식 쇼핑몰에서 최대 20% 빅세일 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 이벤트는 한정수량으로 준비됐으며, 대상 품목에는 물걸레 전용 모델 ‘엣지’와 프리미엄 물걸레 로봇청소기 ‘RS700’ 그리고 가성비 로봇청소기로 관심을 받고 있는 흡입+물걸레 겸용 모델 ‘3i POP’이 포함돼 있다.

또한 스테디셀러 모델인 흡입+물걸레 겸용 로봇청소기 ‘3i’는 재고 부족으로 이번 이벤트 대상에서는 제외됐으나, 오는 25일까지 예약 판매 이벤트를 진행 중에 있다.

브랜드 측에 따르면 이벤트 기간 중에 예약 구매한 고객 전원에게는 3i 전용 대용량 물통, 대용량 먼지통, 다회용 걸레 10장의 스페셜 기프트 3종을 사은품으로 증정한다고 한다.

브랜드 관계자는 “봄은 황사나 미세먼지가 많이 발생해 청소에 대한 소비자 관심이 높다”며 “작년 한 해 묶은 때도 벗기고 코로나19로 우울한 마음도 함께 날려 버리기를 바라는 마음에 이번 이벤트를 기획했다”고 전했다.

한편 지난 1월 글로벌 시장조사기관 GFK 발표에 따르면, 에브리봇이 2019년부터 2020년까지 2년 연속 국내 로봇청소기 판매 1위를 차지했으며, 특히 전체 로봇청소기 브랜드 중에서도 가장 높은 성장률을 보이며 2020년에는 35.6%의 판매량 점유비를 기록한 것으로 나타났다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr