전매 가능한 제주 영어교육도시 생활권 ㈜대원 ‘칸타빌 제주에듀’ 수요 관심 폭발

㈜대원이 제주영어교육도시 프라이빗 음악 아카데미 하우스 주상복합 ‘칸타빌 제주에듀’를 3월 그랜드 오픈했으며 본격적으로 분양에 나선다고 밝혔다.

최근 2025년까지 외국어고와 국제고, 자립형사립고를 일반고로 전환하는 계획이 확정되면서 차별화된 교육을 희망하는 수요는 물론, 해외 유학을 준비 중이었던 조기 유학 수요까지 제주영어교육도시 내 국제학교로 눈을 돌리고 있다. 이러한 상황이 지속되면서 제주영어교육도시 인근 주거 지역의 분양 시장이 관심을 받고 있다.

서귀포시 대정읍 하모리 820-1에 들어서는 ‘칸타빌 제주에듀’는 지하 3층부터 지상 10층까지의 규모로, 1차 49세대를 우선 분양한다. 대정읍 중심상권 랜드마크로서 복층형 펜트하우스 및 옥상정원 등 최상의 조망을 확보한 특화설계를 바탕으로 지역 내 최고층인 10층 높이의 프리미엄 파노라마 조망권을 자랑하며, 입주민의 편리한 생활을 위해 지하주차장 및 셔틀버스 2대를 운행할 예정이다.

특히 ‘칸타빌 제주에듀’ 입주민은 국제적으로 인정받는 캐나다 토론토 RCM 교육시스템을 갖춘 제주 국제 음악아카데미(Jeju International Music Academy) 입학 우선권과 레슨비 할인 등 혜택이 제공되며, 제주에서는 최초로 RCM 자격증을 소유하는 프리미엄 음악 아카데미를 경험할 수 있다.

더불어 오는 2023년 예정된 영어교육도시 제2진입로 개통 시 국제학교 통학이 6~7분 내로 단축되어 교육 접근성이 더욱 우수해질 전망이다.

또한 호텔식 주상복합 서비스를 위한 프라이빗 보안 시스템은 단지 내 제주은행 및 다양한 브랜드매장 입점이 예정되어 편리한 생활을 누릴 수 있다. 세대 내부에는 가전제품 풀옵션을 무상 제공하고, 미세먼지를 현관에서 제거하는 에어샤워시스템 및 제주 최초 현관 자동중문과 전동커튼 등의 특화 상품이 구성되며, 주방에는 유럽형 세라믹 주방상판, 욕실에는 최고급 위생기구 등 제주지역의 고급 타운하우스에만 들어가는 마감재로 구성된다.

한편, ‘칸타빌 제주에듀’ 분양일정은 3월 그랜드 오픈을 알리고 3월 중순부터 동호수 지정 청약, 계약이 진행될 계획이다. 특히 별도의 청약통장이 필요 없고 중도금 무이자 혜택 및 분양권 전매제한이 없다. 따라서 계약 후 바로 전매가 가능해 투자 수요자들의 관심이 모아지고 있다.

‘칸타빌 제주에듀’ 분양 관련 문의사항은 홈페이지 및 대표전화로 확인할 수 있고 견본주택은 서귀포시 안덕면 서광리 1394-9에 위치해 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr