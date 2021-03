“유해 콘텐츠 완벽 차단” LGU+, U+아이들나라 전용 '유삐펜' 체험 서비스 운영

‘유삐펜’ 연계 도서 콕 누르면 영상 재생되는 쌍방향 학습

음성 인식으로 영어공부, 모션 인식으로 율동게임 가능

유삐펜 연동 영어학습교재, 보드판, U+아이들나라 달력 제공

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,150 전일대비 50 등락률 +0.41% 거래량 140,981 전일가 12,100 2021.03.16 09:20 장중(20분지연) 관련기사 "오로지 고객" 황현식 LG유플러스 대표의 단심가이통 3사 주총에 쏠린 통신업계의 눈“유선망比 비용 50%↓” LGU+, LS일렉과 '5G 스마트배전진단 솔루션' 추진 close 는 유·아동 전용 대표 미디어 플랫폼 ‘U+아이들나라’ 전용 리모콘 ‘유삐펜’ 체험 서비스를 4월 말까지 운영한다고 16일 밝혔다.

유삐펜은 지난해 11월 U+아이들나라 4.0 개편과 함께 출시한 아이 전용 리모콘이다. 유삐펜의 모든 조작 버튼은 전원 온·오프를 포함해 U+아이들나라 서비스만 조작이 가능하기 때문에 U+아이들나라 외 U+tv의 실시간 채널, 일반 주문형비디오(VOD), 광고 등 자극적인 콘텐츠 시청을 차단한다.

유삐펜은 도서와 연계된 영상을 자동 재생하는 기능이 특징이다. 디지털 코드를 입힌 도서와 IPTV가 모두 연동돼 있어 펜으로 도서를 콕 누르면 TV 화면에 해당 콘텐츠가 재생된다. 도서 커버를 누르면 콘텐츠 처음부터, 중간 페이지를 누르면 해당 부분부터 시청할 수 있다.

유삐펜은 ▲체계적인 구성으로 반복 학습을 유도하는 청담어학원의 ‘파닉스 콘서트’ ▲롤플레이와 뮤직 스토리텔링으로 생활 속 대화를 배우는 ‘핀덴 잉글리시’ ▲옥스포드대 출판부 제작 영국 초등학교 80% 이상 교재로 사용하는 ‘옥스포드리딩트리’ 등 프리미엄 영어교재 영상 336편은 물론 인기 학습형·놀이형 콘텐츠 90편으로 구성된 보드판과 연동된다.

또한 놀이펜은 6축 센서를 탑재돼 모션 인식 가능해 아이들이 실내에서 스스로 율동 게임 ‘U+tv 생생댄스’를 즐길 수 있다. 구독자 504만명 이상 유튜버 ‘어썸하은’이 동요에 맞춰 추는 율동 10편과 1억뷰를 기록한 바다나무 영어댄스 10편 등 총 20편으로 구성됐다.

높은 안전성도 큰 장점이다. 세균걱정 없이 리모콘을 사용할 수 있도록 IPX5 방수 인증을 통해 간단한 세척이 가능하며, 유해물질 안전인증을 받은 부품을 사용하고 어린이 안전인증을 획득해 안전하게 사용할 수 있게 했다.

체험 서비스 신청 고객에게는 유삐펜과 연동되는 영어학습교재 1권과 보드판을 증정한다. 1주일 체험 서비스 이용 후 구매를 원하는 고객은 프로모션 가격 5만5000원(월 1528원, 36개월 약정)으로 구매가 가능하며, 신청은 전국 LG유플러스 매장에서 가능하다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr