SSG닷컴, 오반장 코너 전면 개편…스토리텔링 마케팅 강화

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 18일부터 이마트몰 내 ‘오반장’ 코너를 개편하고 동명의 캐릭터를 신규 마스코트로 선보인다고 16일 밝혔다.

오반장은 오늘의 반짝 장보기의 줄임말로, 오전 9시부터 24시간 동안 매일 다른 60여개 장보기 상품을 특가에 선보이는 SSG닷컴의 대표 할인코너다. 이번 개편을 거치며 오반장은 대한민국 장보기 국민반장을 뜻하는 캐릭터의 이름으로 재탄생하게 됐다.

SSG닷컴은 이번 개편을 기념해 오는 22일부터 28일까지 신선식품, 가공식품, HMR, 비식품 등 장보기 카테고리에서 매일 60여개씩 총 550종의 상품을 최대 67%까지 할인 판매하는 행사도 함께 펼칠 예정이다. 대표 상품으로 참외와 수입포도를 최대 30% 할인하고, 횡성한우등심 등 정육상품도 최대 40% 저렴한 가격에 판매한다.

SSG닷컴은 반장이라는 어감이 주는 이미지에서 영감을 얻어 이마트의 상징인 노란색 얼굴에 검은색 제복을 입고 있는 큰 덩치의 개로 오반장을 형상화했다. 오반장 캐릭터를 전면에 내세운 까닭은 친근한 스토리텔링 마케팅을 강화해 고객에게 자연스럽게 다가가기 위해서다. SSG닷컴은 공식 인스타그램 계정에 오반장의 자기소개서 콘텐츠를 게시하는 등 캐릭터 세계관을 알릴 계획이다.

SSG닷컴 관계자는 “새벽배송 친환경 보랭가방 알비백이 대표적 스토리텔링 마케팅으로 고객들로부터 긍정적인 평가를 받아 매출 확대로도 이어진 바 있다”며 “오반장 캐릭터도 친숙함을 앞세워 고객 접점을 넓히는 대표 브랜드로 자리잡을 수 있도록 육성해 나갈 것”이라고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr