거제시, 유흥업소 집단감염 확산 … 22명 무더기로 쏟아져

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 진주시에 이어 거제에서도 목욕탕과 유흥업소를 중심으로 집단감염이 발생해 비상이다.

거제시는 15일 목욕탕과 유흥업소를 중심으로 22명이 확진 판정을 받는 등 지금까지 27명의 확진자가 발생했다고 밝혔다.

시는 확진자 전원이 거제 옥포24시사우나에서 시작된 N차 감염인 것으로 판단했다.

지난 13일 이 사우나 여탕에서 일하는 세신사 1명이 확진 판정을 받았다. 이어 14일 세신사 가족 1명과 목욕탕 이용객 3명 등 4명에게서 양성반응이 나왔다.

15일에는 목욕탕 발 N차 감염으로 22명이 확진됐다. 22명 중에는 유흥업소 종사자 16명이 포함되어 있다.

시는 직업소개소를 통해 유흥업소를 옮겨 다니며 일하는 종사자 중 1명이 해당 사우나를 이용하면서 유흥업소 여러 곳까지 확산한 것으로 일단 판단했다.

시는 거제체육관에 선별진료소를 차리고 2월 26일부터 3월 14일 사이 지역 유흥주점, 노래연습장, 단란주점을 이용한 시민은 반드시 코로나19 검사를 받아달라고 당부했다.

시는 오는 21일까지 목욕탕 업소 42곳에 대한 집합금지 명령을 내린 데 이어 유흥·단란·감성주점, 콜라텍, 헌팅포차 등의 노래방·홀던펍을 포함한 565곳에 대해서도 28일까지 운영을 금지했다.

거제시 관계자는 “현재 검사를 받는 시민들이 많아 확진자가 다수 발생할 가능성이 크다”고 말했다

