"이럴 수가…" 교통사고 당한 인도 떠돌이 소, 배에서 71kg 쓰레기 나와

출산된 송아지, 영양부족으로 숨져

암소, 쓰레기 제거 사흘 뒤 죽어

[아시아경제 김봉주 기자] 인도의 한 떠돌이 암소 배에서 71㎏에 달하는 쓰레기가 쏟아져 나와 충격을 주고 있다.

15일 타임스 오브 인디아 등 현지 언론에 따르면, 지난달 21일 인도 하리아나주의 파리다바드에서 암소 한 마리가 교통사고로 쓰러졌다.

병원으로 옮겨진 암소는 엑스레이와 초음파 진단 검사를 받았다.

암소의 위장에서 쓰레기 더미가 발견됐으며, 심지어 암소는 새끼까지 밴 상태였다.

암소가 자신의 배를 발로 차며 고통을 호소하자 의료진은 4시간에 걸친 수술을 진행했다.

암소의 위장에서는 소화되지 않은 바늘, 동전, 유리 파편, 나사 등이 쏟아져 나왔다.

암소는 몇 달씩 도시를 떠돌아다니며 쓰레기를 먹은 것으로 추정됐다. 위장뿐 아니라 배설기관에서도 문제가 확인됐다.

의료진은 수술로 쓰레기를 모두 빼내고, 새끼의 출산도 진행했다.

하지만 영양분을 제대로 공급받지 못한 데다 배 안에 자리 잡을 공간도 충분하지 않았던 송아지는 곧 숨이 끊어졌다. 어미 소 역시 3일 뒤 숨졌다.

수술을 집도한 의사는 "소는 되새김질(한번 삼킨 먹이를 다시 게워 내어 씹는 것)을 하기 때문에 외부 물질이 들어가 오래 있으면 장기에 고착될 수 있으며, 배에 통증을 일으킬 수 있다 "전에도 이런 수술을 했었지만 이렇게 많이 나온 건 정말 놀랍다"라고 말했다.

쓰레기 문제로 골머리를 앓는 인도에서 거리에 풀어져 있는 소들은 먹이를 찾아다니다 쓰레기를 뒤지는 사례가 허다하다.

동물단체들은 인도 도시에서 배회하는 소만 500만 마리에 달하는 것으로 추산했다.

