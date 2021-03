靑 "文, AZ 백신 23일 공개 접종…'안전 논란'에 솔선수범"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령 내외가 주요7개국(G7) 정상회의 참석을 위해 오는 23일 공개적으로 아스트라제네카(AZ) 백신 접종을 받는다. 안전 논란을 불식하고 솔선수범하겠다는 의미다.

강민석 청와대 대변인은 15일 "문 대통령과 김정숙 여사가 오는 23일 AZ를 공개 접종받는다"며 이같이 밝혔다.

강 대변인은 "대통령 내외의 예방접종은 오는 6월 영국에서 열리는 G7 정상회의 일정 때문"이라며 "질병청이 마련한 필수목적 출국자 예방접종 절차에 따르는 것"이라고 설명했다.

강 대변인은 "대통령 내외가 23일 백신을 접종하는 것은 65세 이상 중 우선적으로 접종함으로써 일각에서 제기되는 안전성, 효과성 논란을 불식하고 솔선수범하겠다는 의미"라며 "일부 순방 필수 인력도 함께 접종할 것"이라고 말했다.

이날 수석·보좌관 회의에서 문 대통령은 '부동산 적폐청산'을 강조하며 제도적 개선 필요성을 강조했다. 야권 일각에서 LH 사태에 대한 사과요구를 하기도 했으나 사과는 없었던 것으로 알려졌다.

청와대 핵심 관계자는 이에 대해 "문 대통령이 뿌리 깊은 부동산 적폐를 청산하고 어떻게 하면 2·4 공급 대책이 흔들림 없이 추진될 수 있게 하느냐에 집중하고 있다"며 말을 아꼈다.

일각에서는 3기 신도시 자체를 재검토해야 하는 것 아니냐는 주장도 나온다. 이에 대해 청와대 관계자는 "일부 직원들, 20명 정도가 수사를 받는다고 해서 2·4 대책이 흔들리는 게 과연 국민에게 이익이 되는지 생각해 달라"며 "문 대통령이 엄정한 수사를 당부하고 근본적 대책을 마련하는 것은 국민의 주거 안정권 실현을 위한 것 아닌가"라고 답했다.

