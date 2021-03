영산강청, 불법 수출입 폐기물 합동 점검

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 영산강유역환경청은 내달까지 약 5주간 폐기물의 불법 수출입을 방지하기 위해 폐플라스틱 수출입업체 등을 대상으로 상반기 합동점검을 실시한다고 15일 밝혔다.

이번 점검은 지난해 환경부가 국내 폐기물 적체 상황을 해소하기 위해 폐플라스틱(PET/PE/PP/PS)의 국내 수입을 금지했음에도 불구하고, 폐기물을 ‘제품’으로 신고하는 등 편법 수입이 의심되는 일이 발생하고 있어 추진됐다.

영산강청은 광주·광양세관, 여수광양항만공사, 한국환경공단 등 관계 기관과 간담회를 개최해 협업체계를 구축, 부적정 수출입폐기물을 차단하기 위한 합동점검에 나선다.

주요 점검사항은 ▲폐기물을 제품으로 통관신고 여부 ▲허가(신고)받은 내용과 실제 수출입폐기물 상이 여부 ▲수출입 허가·신고 여부 및 거짓신고 여부 ▲수출입폐기물 적정 보관 및 처리 여부 등이다.

폐플라스틱 수출입업체, 수입허가·신고량 초과 의심업체 등에 대해 통관 전후 모든 과정에서 점검하고, 위반사항에 대한 고발 및 과태료 부과 등 강력한 행정조치를 할 예정이다.

영산강청은 수출입업체를 대상으로 점검을 실시해 최근 3년간은 다수의 업체를 적발했다.

2018년 2건, 2019년 6건, 지난해 18건 등이 적발됐으며, 이들 업체에 대해 고발 및 반출명령 등 관련 규정에 따라 엄중히 조치한 바 있다.

영산강청 관계자는 “최근 국내 상황변화에 따라 개선된 수출입제도에 맞춰 관계기관 합동 현장점검을 통해 통관 전 과정을 관리해 불법수출입 행위가 발생하지 않도록 노력할 것”이라고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr