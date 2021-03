김태년 “野 특검 도입 답변하라…주호영 文 사저의혹 제기, 좀스럽고 민망”

[아시아경제 전진영 기자] 김태년 더불어민주당 상임선대위원장은 15일 한국토지주택공사(LH) 사태와 관련, 야당인 국민의힘을 향해 다시 한번 특검 도입을 촉구했다. 주호영 국민의힘 원내대표가 제기한 문재인 대통령의 사저 의혹에 대해선 “좀스럽고 민망하다”고 되받았다.

김 상임선대위원장은 이날 오전 국회에서 열린 중앙선대위회의에서 “야당이 다른 정치적 목적이 있지 않다면 특검을 반대할 하등의 이유가 없다. 정략적 태도를 버리고 특검도입에 대한 답변을 해주시길 다시 한번 요청한다”며 이같이 말했다.

그는 국민의힘이 특검대신 검찰수사를 요구하는 것과 관련해 “검경수사권 조정으로 검찰이 LH 사건을 직접 수사할 수 없다는 것은 누구보다도 잘 알고 있을 것”이라며 “현행법을 무시한 야당의 검찰 직접수사주장은 억지다. LH 투기의혹에 관한 국민의 분노와 허탈감을 오로지 선거에만 이용해 보겠다, 선거에 유리한 지형이 확보돼 있으니 이 상황을 즐겨보겠다고 밖에 보여지지않는다”고 비판했다.

김 상임선대위원장은 이어 국회의원 뿐만 아니라 모든 선출직 공직자에 대한 부동산 전수조사를 제안했다. 그는 “이참에 국회의원 뿐만 아니라 자치단체장, 광역시도의원, 기초의원까지 모두 조사하자”며 “민주당 선출직 공직자가 국민의힘에 비해서 훨씬 많다. 유불리를 따지지 않고 부동산 투기 근절 차원에서 모든 선출직 공직자의 전수조사를 제안한다”고 했다. 이어 “아울러 서울, 부산 시장후보 등 이번 재보궐선거 출마한 모든 후보자와 그 직계가족에 대한 부동산도 전수조사할 것을 국민의힘에 제안한다”고도 덧붙였다.

그는 “민주당은 앞으로 부동산 투기혐의 있는 사람은 선출직 출마가 불가능하도록 후보공천검증시스템을 만들겠다”며 국민의힘을 향해 “특검과 선출직 공직자 전수조사를 신속히 수용할 것을 다시한번 촉구한다. 공직자 투기 및 부패방지 5법에 대해서도 적극적인 협력을 바란다”고 당부했다.

주 원내대표가 비판한 문 대통령 사저 의혹에 대해선 “이거야말로 정말로 좀스럽고 민망하다”고 되받았다. 그는 “주 원내대표께서 양산 사저를 둘러싼 논란에 대한 대통령의 호소를 이명박, 박근혜 전 대통령과 연계해서 말했다”며 “아무 문제없는 양산 사저를 불법으로 매도하는 것도 모자라서 전임 대통령들의 중대범죄하고도 연결을 하고 있으니 이런 황당무계한 일이 어디있느냐”며 비판했다.

그러면서 “대통령이 퇴임 후에 고향에 귀농해서 자연인으로 시민으로 평범하게 여생을 보내시겠다고 하는 것이 이렇게 정쟁의 도구로 활용할 문제인가, 국가의 품격을 한번 생각해주시길 바란다”며 “주 원내대표는 퇴임 대통령의 경호까지도 문제를 삼았다. 이것은 대단히 위험한 발상”이라고 강조했다.

