"넷플릭스 지고, 디즈니 뜬다"…콘텐츠 대형주 엇갈린 전망

기술주 전문 애널리스트 CNBC 인터뷰

넷플릭스, 유료 구독자 증가폭 둔화

온라인 스트리밍 시장 포화 우려

디즈니 등 전통 엔터주 부활 전망

[아시아경제 차민영 기자] 작년 코로나19로 인한 거리두기 바람을 타고 급성장한 넷플릭스가 올해 코로나19 이전 회귀 속 성장 침체를 겪을 것이란 분석이 나왔다. 대면 엔터테인먼트 사업의 부활과 온라인 동영상 스트리밍 시장 포화가 기업의 발목을 잡을 것이란 이유에서다.

15일 관련 업계에 따르면 글로벌 투자은행(IB) 니덤의 기술주 전문 애널리스트인 로라 마틴은 지난 12일(현지시간) CNBC와의 인터뷰에서 "올해 넷플릭스의 성장 침체 가능성에 주의해야 한다"고 경고를 날렸다.

앞서 넷플릭스는 2020년 상반기 2580만명 이상의 유료 가입자 순증을 기록하는 등 폭발적인 성장세를 보였다. 이는 2019년 상반기 대비 두 배 이상 늘어난 규모다. 이로써 구독자수도 2020년 말 2억3000만명을 돌파했다.

하지만 작년 하반기 들어서는 소비자 열기가 사그러드는 분위기가 감지됐다. 시장조사업체 팩트셋에 따르면 넷플릭스의 하반기 가입자 순증 폭은 두자릿수 감소세를 보였다. 전체 유료 스트리밍 서비스 이탈률도 작년 10월 34%로 코로나19가 확산하던 5월(9%) 대비 치솟았다.

로라 마틴 애널리스트는 "특정 프로그램을 볼 때까지만 서비스를 유지한다고 밝힌 이들이 응답자의 62%를 차지했다"며 진성 구독자가 늘고 있지 않음을 지적했다. 코로나19 봉쇄 기간 동안 총 TV 시청시간은 하루 5시간 늘었지만 야외활동이 재개되고 백신 접종자가 늘면서 이 역시 급격히 줄 것이란 관측도 함께 제시했다.

온라인 스트리밍 서비스 산업군 내 경쟁까지 치열해졌다. 넷플릭스 외에도 디즈니+와 디스커버리+, 파라마운트+ 등 10여개 주요 경쟁자들이 경쟁 중이다. 특히 전통 미디어인 디즈니의 디즈니+ 등이 넷플릭스가 해결해야 할 주요 과제가 될 것이란 관측이다. 그는 "앞으로는 다양한 라이브러리(보유한 콘텐츠)를 갖추고 자금 지원이 가능한 자회사들을 갖춘 기업들에 더 윤택한 환경이 펼쳐질 것"이라고 짚었다.

이에 따라 디즈니가 큰 혜택을 받을 것이란 전망이다. 그는 "전통적인 테마파크, 크루즈, 영화 사업 등 대면 엔터테인먼트 사업을 병행해 온 디즈니가 사업 재개와 함께 큰 혜택을 받을 것"이라며 "디즈니+ 같은 콘텐츠가 풍부한 플랫폼은 넷플릭스보다 가격도 저렴하다"고 짚었다.

넷플릭스가 스포츠 중계나 뉴스 프로그램에 취약하다는 점도 문제로 지적됐다. 마틴 애널리스트는 "이는 대규모 엔터테인먼트 카테고리에서 구독자를 서비스로 유도하는 핵심 역량 중 하나"라고 지적했다.

