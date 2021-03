구로구 ‘청년기업 인증제’ 시행...자금 ·마케팅 등 지원

지난해 5월 ‘청년기업 육성 및 지원에 관한 조례’ 제정 … 자금, 마케팅, 인재 채용 분야 등 우선 지원... 만 19세 이상 39세 이하 청년 대표 중소기업 대상 … 제품 우선구매·해외 판로개척 등 다양한 혜택

[아시아경제 박종일 기자] “청년기업의 든든한 후원자가 되어드립니다!”

구로구(구청장 이성)가 청년기업을 지원하기 위한 ‘청년기업 인증제’를 본격 추진한다.

구로구는 “지역내 사업체 중 14%에 달하는 청년의 창업과 기업 활동을 지원하기 위해 청년기업 인증제를 마련했다”며 “인증기업에게는 기업 활동에 필요한 자금, 마케팅, 인재 채용 분야 등 구에서 추진하는 사업을 우선 지원한다”고 15일 밝혔다.

이를 위해 구로구는 지난해 5월 ‘청년기업 육성 및 지원에 관한 조례’를 제정해 청년기업의 체계적인 육성과 지원을 위한 토대를 마련했다.

청년기업 인증제는 지역내 청년기업 발굴·인증 및 지원을 위한 제도로 사업대상은 만 19세 이상 39세 이하의 청년이 대표로 경영하는 구로구 소재 기업이다.

구로구는 연 2회 현장조사를 실시해 부도?폐업, 대표자 변경, 기업 이전 등 청년기업 적합성 여부를 확인할 예정이다.

신청을 원하는 청년기업은 신청서 등을 구비해 구청 지역경제과를 방문하거나 우편 또는 이메일을 통해 신청하면 된다. 자세한 사항은 구청 홈페이지 참조하면 된다.

선정된 인증기업에게는 청년기업 제품 우선 구매, 중소기업육성기금 융자지원, 맞춤형 마케팅 제공, 해외지사화 참가비 지원, G밸리 수출상담회 참여업체 선정 시 우대 등 다양한 혜택이 주어진다.

구로구 관계자는 “미래 국가 발전의 원동력인 청년기업 활동을 적극 지원해 지속적인 성장과 질적 도약을 위한 발판을 마련하겠다”며 “앞으로도 청년기업을 위한 각종 사업, 시책을 발굴하도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

