노영민 "봉하사저 아방궁이라던 野, 文대통령에 같은 프레임"

대통령 前 비서실장 라디오 인터뷰, 양산 사저 논란 언급…"무책임한 정치공세 자제해 달라는 인간적 호소"

[아시아경제 류정민 기자] "얼마나 어처구니가 없으면 대통령께서 그러셨겠습니까? 선거를 앞두고 무책임한 정치공세에 대해서 자제해 달라라는 인간적인 호소라고 생각을 하고 있다."

노영민 전 대통령 비서실장은 15일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 문재인 대통령의 경남 양산 사저 논란에 대해 이렇게 설명했다. 문 대통령이 야당의 양산 사저 의혹 제기와 관련해 소셜네트워크서비스(SNS)에 "좀스럽고 민망한 일"이라는 글을 올린 뒤 야당이 비판이 더 커지고 있는 양상이다.

노 전 실장은 취득과정에 어떤 의혹도 없다. 모든 것은 법에 따라 진행됐다.이미 사실관계에 대해서 확인이 끝난 사안"이라며 "지금 상황은 야당이 보궐선거를 앞두고 정치적 이득을 취할 목적으로 대통령을 흡집내려는 시도일 뿐"이라고 일축했다.

노 전 실장은 "매입한 농지 중에서 일부 부분이 형질 변경을 통해서 대지로 전환된 것은 합법적인 프로세스"라면서 "농지 전체를 전용하는 게 아니고 뜻이 아니고 농지 중에 일부의 전용은 법에 의해서 허용이 된 것"이라고 설명했다. 경호 시설이나 주차장 등으로 활용할 생각이라는 얘기다.

노 전 실장은 문 대통령이 SNS에 강한 어조로 비판한 배경과 관련해 "노무현 대통령의 봉하 사저와 관련돼서 아방궁이라고 그 난리를 쳤던 야당은 아직 사과 한 마디 없다"면서 "정치적 이득을 톡톡히 봤다고 생각했기 때문에 문 대통령께 다시 같은 프레임을 씌우고 있다. 정말 해도 너무한 거 아니냐"고 지적했다.

노 전 실장은 "당시에 사과한 사람이 한 명은 딱 있었다. 제가 기억하기로는 최근에 홍준표 의원께서 사과의 말씀을 하셨는데 그런데 지금 야당은 공식적으로 사과 한마디 없지 않느냐"고 주장했다.

노 전 실장은 "봉하 사저를 아방궁이라고 그 난리 쳤던 분들, 제발 좀 자중하시라 그렇게 전하고 싶다"고 덧붙였다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr