[기하영의 생활 속 카드]새 학기·봄맞이 쇼핑, 카드사 할인받고 하세요

최대 5000~1만원 스쿨뱅킹 캐시백 혜택

포인트 50% 결제와 경품 이벤트도

요즘 세상에 신용카드 한두 장 없는 사람이 있을까요. 현대사회에서 마음만 먹으면 누구나 카드를 가질 수 있는 세상이 됐습니다. 신용카드는 일상생활에 더없는 편리함을 가져다 줬습니다. 이제 어딜 가든 신용카드나 스마트폰을 통해 결제하는 사람들을 쉽게 볼 수 있습니다. 수요가 늘어난 만큼 다양한 혜택을 지닌 카드들도 하루가 멀다 하고 쏟아지고 있죠. 이에 아시아경제는 매주 '생활 속 카드' 코너를 통해 신상 카드 소개부터 업계 뒷이야기, 카드 초보자를 위한 가이드 등 우리 소비생활과 떼려야 뗄 수 없는 카드와 관련된 다양한 이야기를 전합니다.

새 학기와 봄을 맞아 카드사들이 다양한 이벤트를 선보이고 있습니다. 스쿨뱅킹 자동납부 고객을 대상으로 한 캐시백 혜택부터 온라인 쇼핑 할인, 경품 제공 등 다채로운 행사를 진행 중입니다.

먼저 스쿨뱅킹 자동납부 고객을 대상으로 한 이벤트가 눈에 띕니다. 신한카드는 오는 6월30일까지 스쿨뱅킹 자동납부를 신규로 신청하고 유지하면 학생 1명당 최대 1만원을 캐시백으로 돌려줍니다. 특히 다자녀 가구에서 여러 명의 학비를 신한카드로 신규 납부하면 납부한 학생 수 만큼 캐시백을 받을 수 있습니다.

비씨카드 역시 오는 6월30일까지 스쿨뱅킹 자동납부 신규 신청 고객을 대상으로 최대 5000원 청구 할인 혜택을 제공합니다. 비씨카드 발급사 중 IBK기업은행, SC제일은행, 하나카드, DGB대구은행, BNK경남은행이 해당 이벤트를 진행하고 있고, 체크·신용카드 구분 없이 참여할 수 있습니다.

KB국민카드는 3월 한 달 간 스쿨뱅킹을 자동납부 신청하면 최초 등록시 5000원이 캐시백 되고, 등록 후 최초 납부 시 5000원이 추가로 캐시백됩니다. 뿐만 아니라 오는 4월 30일까지 행사 응모 후, 외국어 학원 등 학원 업종에서 누적 이용금액이 150만원 이상 결제 시 1만원, 250만원 이상 결제 시 2만원, 350만원 이상 결제 시 4만원이 각각 캐시백 됩니다.

포인트 50%결제부터 LG스타일러 경품까지

스쿨뱅킹 관련 혜택뿐 아니라 포인트위크, 경품 행사 등 고객들을 위한 풍성한 이벤트도 마련됐습니다.

현대카드는 오는 15일부터 21일까지 '현대카드 M포인트위크 07' 이벤트를 진행합니다. 요일 별로 지정된 온라인쇼핑몰과 배달앱에서 M포인트 사용 혜택을 제공하는 행사인데요. 오는 15일 티몬을 시작으로, 16일 Hmall과 17일 11번가 에서 이용금액의 50% M포인트 결제 혜택을 제공합니다. 이어 18일에는 하이마트쇼핑몰에서, 19일에는 옥션에서 같은 혜택이 주어지고, 주말인 20일과 21일에는 각각 요기요와 CJmall에서 쇼핑 금액의 절반을 M포인트로 결제할 수 있습니다. M포인트를 보유한 회원들은 사용처 별로 결제 건당 최고 15만 M포인트까지 사용할 수 있고요, 매일 오전 11시부터 M포인트를 사용한 고객 중 선착순 1000명에게는 사용한 M포인트의 50%를 재적립 해주는 혜택도 제공합니다.

삼성카드는 창립 33주년을 기념해 '삼삼 페스티벌'을 진행 중입니다. 이달 말까지 삼성카드 애플리케이션(앱)에서 룰렛 이벤트와 빙고이벤트를 진행하는데요. 룰렛 이벤트에서는 추첨을 통해 총 33만명에게 사은품과 포인트를 주고요, 빙고이벤트의 경우 카드 이용실적에 따라 빙고 1줄 완성 시 카카오 이모티콘, 2줄 이상 완성 시 추첨을 통해 스타벅스커피 모바일쿠폰, 100만원 캐시백 등을 제공합니다. 이밖에도 공차, 이마트24, 미니스톱, SSG닷컴 등에서 할인행사를 진행하고 있습니다.

KB국민카드는 KB페이 고객을 대상으로 경품행사를 실시합니다. 오는 31일까지 행사 응모 후 KB페이로 30만원 이상 결제 시 추첨을 통해 ▲LG오브제컬렉션 스타일러(2명) ▲LG오브제컬렉션 청소기(2명) ▲LG오브제컬렉션 공기청정기(2명) ▲포인트 1만점(500명) 등 총 506명에게 경품을 제공할 예정입니다.

롯데카드는 이달 말까지 구독경제 서비스 관련된 이벤트를 선보이고 있습니다. 롯데카드 월 정기구독 서비스인 카셰어링팩, 컬쳐DC, 휴대폰케어를 기간 내 신규 가입 시, 가입 서비스당 스타벅스 아메리카노 쿠폰 1매를 증정합니다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr