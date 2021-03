안철수 "윤석열 포함한 더 큰 통합 후보 되겠다"

[아시아경제 박준이 기자] 안철수 국민의당 서울시장 후보가 "윤석열 전 검찰총장을 포함한 더 큰 통합을 통해 '더 큰 2번'을 반드시 만들어내겠다"고 밝혔다.

그는 14일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "저는 단일 후보가 되어 서울시장에 당선되면 연립시정과 함께 야권 전체의 통합을 적극 추진하겠다"며 "중도를 포함한 야권의 영역과 신뢰를 획기적으로 확장해 반드시 정권교체 기반을 만들어내겠다"고 말했다.

그러면서 "단일화는 통합의 첫걸음"이라며 "단일화 후보 자체가 2번 후보다"라고 설명했다.

이어 "2번, 4번이 아닌 2번, 4번을 합해 더 큰 2번, 더 큰 야당을 만들어내는 것이 단일화의 목적이고 취지다"라며 "단일화에 대한 국민의 염원과 지지를 선거 후에 윤 전 총장을 포함하는 더 큰 2번으로 만들어 국민의 기대에 보답하고자 한다"고 강조했다.

안 후보는 "모든 야권 지지자분들께 호소 드린다"며 "이번 서울시장 선거는 '대선에서 정권 교체를 하기 위한 선거'라는 점을 잊어선 안 된다"고 말했다. 또 "안철수를 야권 단일후보로 선택하면 야권의 지지층은 20·30대, 중도층, 무당층까지 넓혀지고 국민의힘은 강한 정당으로 변모할 것"이라고 밝혔다.

그러면서 "안철수는 박영선 더불어민주당 서울시장 후보를 꺾을 것"이라며 "윤 전 총장을 포함해 야권이 크게 합치는 데 몸을 바칠 것이다"라고 포부를 밝혔다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr