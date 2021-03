원희룡 "文, 사저 논란 싫으면 공직자 안하면 돼"

[아시아경제 최은영 기자] 국민의힘 소속 원희룡 제주도지사가 문재인 대통령을 향해 "대한민국 국민이라면 누구나 고위 공직자가 임기 중 취득한 재산에 대해 해명을 요구할 권리가 있다"라며 "그게 싫으면 공직자를 안 하면 된다"라고 비판했다.

14일 원 지사는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 '왜 정치를 하고 공직을 하느냐'라는 제목의 글을 올렸다.

원 지사는 "지금까지 단 한 번도 문재인 대통령의 양산 사저 문제에 대해서 문제를 제기한 적이 없다"라며 "좀스럽고 민망해서가 아니라 퇴임 전에 적절한 해명이 나오리라 생각했기 때문"이라고 했다.

이어 "나는 제주지사로 출마하면서 목동의 집을 팔고 제주에 집을 샀다. 당선된 후 제주지사 관사는 어린이 도서관으로 내놓았다"라며 "크고 화려하며 시선으로부터 괴리된 집이 어떻게 사람을 망치는지 알기에 스스로 경계하고자 했다"라고 했다. 그러면서 "우리는 당연한 일을 했지만 당연한 일을 하지 않는 사람이 많지 않은 것이 놀라웠다. 사저는 공관이 아니다. 증여와 상속이 가능한 개인재산"이라고 지적하며 "모든 권력은 위임된 권한일 뿐"이라고 꼬집었다.

또한 원 지사는 "공직에 종사하는 건 참으로 감사한 일이다. 여러 가지 문제에 대해 기여할 수 있는 기회를 갖는다. 그 일을 하라고 국민은 잠시 권력을 맡긴다. 그 힘을 자신의 것으로 착각해선 안 된다"라고 재차 지적했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr