5년만의 '韓美 2+2회담', 한반도정책 논의 ·중국견제 참여 요구

[아시아경제 유인호 기자] 한미 외교·국방 장관이 서울에서 만나 한미동맹과 한반도 정책을 논의한다.

조 바이든 미국 행정부가 출범한 후 양국 장관들이 대면 회담을 갖는 것은 이번이 처음이다.

외교가에서는 한미 방위비 분담 협상 타결 관련 주제를 비롯 전작권 전환, 북한 비핵화, 증국 견제 등의 주제들이 대화 테이블에 오를 것이란 관측이 나온다.

14일 외교가에 따르면 토니 블링컨 미국 국무장관과 로이드 오스틴 국방장관이 오는 17일 일본 방문을 마치고 한국을 찾는다. 한미 외교·국방장관(2+2) 회담은 5년만이다.

무엇보다 대북정책 논의가 주목된다. 미 정부는 대북정책에 대한 전면 재검토 작업을 진행해왔으며 현재 막바지에 돌입했다. 한국 방문을 마치고 빠르면 3월말, 늦어도 4월초엔 대북정책 검토가 완료될 가능성이 높다.

이와관련, 성 김 미 국무부 동아시아·태평양 담당 차관보 대행은 지난 12일(현지시간) 블링컨·오스틴 장관의 한일 순방 관련 컨퍼런스콜에서 "대북정책 재검토가 언제 끝날지 정확한 시간표는 없지만 우린 속도를 내고 있다"며 "아마 수 주 내에 마무리될 수 있을 것"이라고 말한 바 있다.

하지만 한미 정부가 대북정책을 놓고 접근 방식과 의견차를 줄일 수 있을 지는 미지수다. 우리 정부는 바이든 행정부가 전임 도널드 트럼프 행정부의 '싱가포르 선언'에 기초해 한반도평화프로세스를 재가동하겠다는 구상이다.

반면, 미국은 동맹간의 긴밀한 협의를 내세우면서 북한의 태도에 따라 인센티브와 제재를 병행하겠다는 뜻을 보이고 있다. 우리 정부는 북·미, 한·북·미간 대화가 우선인 반면, 미국은 북한의 비핵화 조치가 우선이라는 얘기다.

다만, 한미 방위비분담금 협상이 최근 타결되면서 우리 정부로선 미국에게 한반도 정책 방향과 관련해 제 목소리를 낼수 있을 것이란 분석도 나온다. 앞서 우리 정부는 지난 7일(현지시간) 미국 측과의 협상에서 미군의 한반도 주둔에 따른 방위비분담금으로 올해 1조1833억원을 지불한다는 데 최종 합의했다.

문제는 블링컨 장관이 방한 기간중 바이든 정부가 추진 중인 역내 동맹국들과의 '대 중국 연대' 구축에 대한 참여 요구를 할 가능성이 높다는 점이다.

바이든 대통령은 지난 12일 열린 자국과 일본·호주·인도 등 이른바 '쿼드' 4개국 간의 첫 정상회의에서 '중국 견제에 동조하기로 했다.

이런 맥락에서 볼때 미국 측이 이번 방한에서 우리 측에 대중국 정책에 관한 입장을 설명하고 동참을 요구할 가능성이 있다는 관측이 나온다.

