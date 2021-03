▶조태호씨 별세, 조대웅(셀리버리 대표이사)씨 부친상 = 13일, 중앙대학교병원 장례식장 1호실, 발인 16일, 장지 인천광역시 강화군 선원면 선영. (02)860-3500

