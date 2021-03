염태영 수원시장 "시민 주도 쓰레기줄이기 운동 확산돼야"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 염태영 수원시장이 쓰레기 대란 해소를 위한 시민들의 자발적이고 적극적인 동참을 호소했다.

염 시장은 최근 페이스북을 통해 "코로나19로 배달주문이 급증해 일회용품 사용량이 늘고 있다"며 "지난해 우리나라 플라스틱 폐기물이 전년 대비 18.9% 급증했다"고 밝혔다.

염 시장은 따라서 "(점차 심각해지는 쓰레기 문제에 대해)가장 확실한 방법은 쓰레기를 만들지 않는 것이고, 그 다음이 재사용과 재활용률을 높이는 것"이라며 "청주시에서 작년 12월부터 '쓰레기 줄이기 100일간의 실험'을 해 시민들이 매일 쓰레기의 무게를 측정하고 다양한 방법으로 배출량을 줄였는데 이와 같은 시민주도형 모델이 전국으로 확산하기를 희망한다"고 전했다.

그는 나아가 "눈앞에 닥친 기후 위기와 쓰레기 대란, 말보다 실천이 중요하다"며 시민들의 적극적 동참을 당부했다.

염 시장은 현재 이클레이(ICLEI) 한국집행위원회 초대 의장을 맡고 있다. 이클레이(ICLEI)는 지역의 지속가능성을 높이기 위해 세계 1500여개 지방정부가 가입한 국제단체다.

