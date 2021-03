유승민 "대통령 사저 의혹에 '좀스럽다'고 짜증 낸 文, 정말 실망"

[아시아경제 나한아 기자] '양산 사저' 의혹에 대해 문재인 대통령이 지난 12일 "그 정도 하라. 좀스럽고 민망하다"라고 작심 비판한 가운데, 유승민 전 의원은 "실망스럽다"라며 비판했다.

유승민 전 의원은 이날 오후 자신의 페이스북에 "LH 불법투기에 대한 국민의 분노가 들끓고 국토부 장관은 사표를 쓰고 LH 간부가 극단적 선택한 날, 대통령은 본인의 사저 부지에 대한 문제 제기를 두고 '좀스럽다'라고 짜증을 낸다"라고 비난했다.

이어 "국민들은 이 허탈과 분노를 달래줄 대통령의 공감, 사과, 위로의 말을 기대했다"라며 "그런 국민들에게 보낸 메시지가 고작 본인 소유 부지에 대한 원색적인 분노의 표출인가?"라고 반문했다.

그러면서 "자신의 일에는 저렇게 화를 내는데 국민의 분노는 왜 공감하지 못하는가"라며 "정말 실망"이라고 했다.

앞서 문 대통령은 페이스북에서 양산 사저 농지 매입을 둘러싼 의혹에 대해 "선거 시기라 이해하지만, 그 정도 하라. 좀스럽고 민망하다"라고 일축했다.

문 대통령은 "대통령 돈으로 땅을 사서 건축하지만, 경호 시설과 결합되기 때문에 대통령은 살기만 할 뿐 처분할 수도 없는 땅"이라며 "노무현 전 대통령의 봉하 사저를 보면 알 수 있지 않나. 모든 절차는 법대로 진행하고 있다"라고 했다.

한편 유 전 의원뿐만 아니라 야권 일부 인사들도 문 대통령의 이날 올린 글을 비판했다.

이준석 전 최고위원은 문 대통령의 해당 페이스북 글에 "저도 민망합니다. 11년 경력의 영농인 대통령님"이라고 직접 댓글을 달았다.

김재원 전 의원도 댓글에서 "'그 정도 하시지요'. 어휴 대통령님. 국민에게 하시는 말씀치고는 좀 심하시네요. 겁나요"라고 비난했다. 이어 자신의 페이스북에 문 대통령의 페이스북 글에 댓글을 단 화면을 캡처해 올리고 "문준용 씨(문 대통령 아들) 말버릇이 좀 버르장머리 없다고 생각했었는데, 다 이유가 있었네요. 무섭다"라고도 했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr