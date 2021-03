[아시아경제 김보경 기자] 미국과 일본, 인도, 호주 등 '쿼드(Quad)' 4개국 정상은 12일(현지시간) 오전 화상으로 첫 정상회의를 개최했다.

조 바이든 미국 대통령은 공개 발언을 통해 자유롭고 개방적인 인도태평양이 필수적이라고 강조하며 "미국은 그 지역의 안정을 위해 쿼드·동맹과의 협력에 전념하고 있다"고 말했다.

실무 및 외교장관 수준의 쿼드 회의는 여러 차례 개최됐지만 정상들이 화상으로나마 얼굴을 맞댄 건 처음이다. 지난달 외교장관 화상 회의 이후 한 달도 안돼 정상회의가 개최됐다.

이날 쿼드 정상회의에서는 코로나19 백신과 기후변화 협력 등이 논의될 예정이라고 백악관이 공식적으로 밝힌 바 있다. 쿼드가 인도태평양에서의 중국 영향력 확대 저지를 위한 것인 만큼 대중 견제방안 논의에 관심이 쏠리고 있다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr