강남구, 제10회 ‘아름다운 건축물 전시회’ 작품 모집

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 제10회 ‘아름다운 건축물 전시회’에 전시될 작품을 4월16일까지 모집한다.

이 전시회는 오는 10월 개최된다.

2006년부터 계속된 ‘아름다운 건축물 전시회’는 매회 20~30개 관내 우수한 건축물을 선정해 전시해 왔다.

올해는 코로나19 확산방지를 위해 10월4일부터 15일까지 홈페이지 및 유튜브, SNS 등을 통한 온라인 영상과 거리두기가 용이하고 개방된 장소를 이용한 전시를 계획하고 있다.

모집대상은 2021년3월2일 이전 준공·사용승인(임시 사용승인 포함) 된 강남구 소재 건축물(증축·대수선 포함)이다.

접수된 작품은 외부 전문가들로 구성된 별도의 심사위원회를 통해 심사하게 된다. 대상 1점, 최우수상 2점, 우수상 3점, 특별상 1점과 아름다운 건축상 13점 등 총 20점을 선정할 예정이다.

신청은 강남구청 홈페이지를 참조해 신청서 등 제출서류를 구비한 뒤 건축과 방문을 통해 가능하다.

한편 재작년 열렸던 제9회 전시회는 선정된 작품들을 코엑스에서 개최된 2019 강남페스티벌의 전시·미디어아트 프로그램 ‘G-컬처 페스타’에서 전시하며 구민들의 많은 호응을 얻은 바 있다.

