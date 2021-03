[포토] "소상공인 힘내세요"...양천구 '청년 디지털 서포터즈' 운영

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 12일 안심일자리 사업으로 ‘청년 디지털 서포터즈’ 8명을 추가로 위촉했다.

지난 2월10명을 위촉한 이후 8명을 추가로 모집한 ‘청년 디지털 서포터즈’는 사전에 신청한 사업장별 다양한 디지털 수요에 맞춰 온라인 판매 및 마케팅 방법 등을 2인1조로 방문 지원한다.

