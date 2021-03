[종합]文 대통령, 사저 부지 의혹에 "좀스럽고 민망"…野 "선택적 항변"

文 대통령, '野 사저 공세'에 "좀스럽고 민망"

[아시아경제 허미담 기자] 문재인 대통령이 12일 경남 양산 사저 농지법 위반 논란에 대해 "그 정도 하라. 좀스럽고 민망하다"라고 지적하자 야당은 문 대통령을 향한 비판의 목소리를 높였다.

황규환 국민의힘 부대변인은 이날 구두 논평을 통해 "적법한 절차대로 진행됐는지 궁금해하는 국민들의 물음이 왜 좀스럽고 민망하다는 것인지 이해가 가질 않는다"고 지적했다.

이어 "온갖 현안에는 침묵하다가, 본인의 사저 얘기에 노무현 전 대통령까지 소환해가며 항변하는 대통령의 모습이야말로 민망하다"며 "이제는 선택적 침묵이 아닌. 선택적 항변"이라고 비꼬았다.

앞서 국민의힘은 문 대통령이 퇴임 후 거주 목적으로 경남 양산 농지를 매입한 후 대지로 형질 변경한 것이 편법이라며, 이는 허위 농업경영계획서를 작성해 3기 신도시 지역의 농지를 사들인 한국토지주택공사(LH) 직원들의 투기 수법과 다를 바 없다고 지적했다.

이를 두고 문 대통령은 페이스북을 통해 "선거 시기라 이해하지만, 그 정도 하시라. 좀스럽고, 민망한 일"이라며 "대통령 돈으로 땅을 사서 건축하지만, 경호 시설과 결합되기 때문에 대통령은 살기만 할 뿐 처분할 수도 없는 땅이다. 노 전 대통령의 봉하 사저를 보면 알 수 있지 않나. 모든 절차는 법대로 진행하고 있다"고 했다.

이준석 전 미래통합당(현 국민의힘) 최고위원은 해당 게시물에 댓글을 달아 "저도 민망하다. 11년 경력의 영농인 대통령님"이라고 비꼬았다.

김재원 전 미래통합당 의원도 문 대통령의 게시물에 "대통령님, 국민에게 하시는 말씀치고는 좀 심하다. 겁난다"는 댓글을 달았다.

또 김 전 의원은 자신의 페이스북을 통해서도 "(문 대통령 아들) 문준용 씨 말버릇이 좀 버르장머리 없다고 생각했는데 다 이유가 있었다. 무섭다"고 했다.

김용태 국민의힘 광명을 당협위원장은 자신의 페이스북을 통해 "대통령님, 오늘 LH 직원이 죽었다"라며 "'사람이 먼저다'라고 인권을 강조하셨던 대통령님께서 하필 조금 전에 대통령 사저 농지 형질변경에 대한 변명을 하셨어야 했나"라고 날을 세웠다.

그는 "국민이 죽었다. 누가 국민을 분열시켰고, 누가 불신을 조장했나"라며 "대통령으로서 부끄럽지도 않은가. 절망이 가득한 상황에서 국민은 어디에 기대야 하나. 부끄럽다"고 했다.

앞서 청와대는 지난해 6월 문 대통령이 퇴임 뒤에는 경남 양산시 평산마을에 사저를 새로 마련해 지낼 계획이라고 밝힌 바 있다. 문 대통령이 사비로 매입한 사저 부지는 2630.5㎡(795.6평) 규모에 달한다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr