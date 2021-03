서울시, 밤섬·11개 한강공원 봄맞이 청소…묵은 때 씻어낸다

도심 속 철새 보금자리 ‘밤섬’ 청소…22일 ‘세계 물의 날’ 맞아 11개 한강공원 전역 대청소

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 한강사업본부는 새봄을 맞아 한강공원 곳곳의 겨우내 묵은 때를 말끔하게 씻어내기 위해 ‘밤섬·한강공원 봄맞이 대청소’를 실시한다고 14일 밝혔다.

서울시는 오는 31일까지를 ‘봄맞이 청소 기간’으로 지정하고 지난겨울 밤섬 버드나무에 쌓인 철새 배설물 청소를 시작으로 한강공원 전역의 환경을 정화한다. 22일에는 ‘세계 물의 날’을 맞이해 생태계 회복과 깨끗한 경관 조성을 위해 11개 한강공원 전역의 대청소를 실시할 계획이다.

‘밤섬 봄맞이 청소’는 민물가마우지가 버드나무에서 겨울을 보낸 후 쌓인 배설물을 씻어내는 물청소가 주요 작업으로 밤섬의 주요 식물군인 버드나무가 새싹을 무사히 틔울 수 있도록 돕는다. 물청소는 지난달 26일부터 총 6회에 걸쳐 진행하고 있으며, 3월 30일에는 버드나무 물청소와 동시에 호안가 쓰레기 수거 등 대대적인 환경정화 활동을 실시할 예정이다.

22일에는 ‘세계 물의 날’을 맞이해 한강공원 전역에 걸친 청소 및 환경 정비를 진행한다. 성큼 다가온 봄과 함께 한강을 찾는 시민들이 늘어남에 따라 쾌적하고 안전한 공원을 만들기 위해 11개 한강공원 전역에서 청소 및 환경 정비를 동시에 진행할 예정이다.

이용우 한강사업본부 운영부장은 “이번 한강공원 정화활동을 통해 한강이 깨끗한 생태를 회복하는데 일조하게 될 것”이라며 “앞으로도 민물가마우지 배설물 물청소 등 봄철 환경정화 활동뿐 아니라 생태계 교란어종 및 위해식물 제거 등 자연과 사람이 함께 숨 쉬는 한강을 만들기 위해 꾸준히 노력하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr