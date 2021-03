한성백제박물관, 6월까지 초등학생 가족 대상 주말 탐방·체험교육

백제왕성 몽촌토성?풍납동토성을 집에서, 현장에서 가족과 함께 탐방

[아시아경제 임철영 기자] 한성백제박물관이 초등학생이 있는 가족이 주말에 즐길 수 있는 박물관 체험 프로그램 2종을 20일부터 운영한다고 15일 밝혔다.

주말가족교육은 코로나19에 대응한 초등학생 포함 가족 대상의 주말 온라인 체험 프로그램으로 교구재 키트는 사전 배송 후 실시간 원격 교육으로 운영한다. 교구재를 집에서 직접 받을 수 있어 현장 교육 못지않은 생생한 체험을 할 수 있다. 교육 주제는 '영원히 사는 곳, 무덤'이며 선사부터 백제까지 무덤의 종류와 변화를 알아보고 백제 유물 및 유적 카드를 이용한 가랜드 만들기를 체험한다.

초등학생이 있는 가족이라면 누구나 참여할 수 있으며 접수기간은 6월 14일까지이다. 참가비는 없으며 교육에 참가하기 위해 마이크와 웹캠이 포함된 컴퓨터 등 실시간 온라인 교육이 가능한 환경이 필요하다. 교육인원은 회당 20가족으로 선착순 모집하며,교육은 3월 20일부터 6월 26일까지 매주 토요일 2회 진행한다.

주말문화유산탐방은 20일부터 주말에 초등학생이 있는 가족을 대상으로 2000년 백제의 역사를 이해하고 즐길 수 있는 주말문화유산탐방 프로그램을 시작한다. 탐방 코스는 한성백제박물관에서 출발하여 백제 왕성이었던 풍납동토성과 몽촌토성을 각각 걸어서 탐방하는 것이며, 풍납동토성은 풍납백제문화공원에서 마무리하고 몽촌토성은 백제집자리전시관에서 마무리한다.

운영기간은 20일부터 6월 5일까지 매주 토요일 10~12시에 유적지별로 나눠 진행한다. 교육인원은 유적지별로 최대 20명으로 선착순 모집하며 참가비는 없다. 참가자는 수신기용 개인 이어폰과 걷기 편한 복장 등을 갖추어야 한다. 우천 등 기상 상황에 따라 전시실 탐방으로 으로 대신하는데 강사의 깊이 있는 설명으로 출토유물을 감상할 수 있다.

모든 프로그램은 한성백제박물관 누리집 또는 서울시공공서비스예약을 통해 예약 신청 후 참여할 수 있다. 프로그램과 관련한 자세한 사항은 한성백제박물관 누리집을 통해 확인할 수 있다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr