[아시아경제 부애리 기자]카카오가 친환경 데이터센터 구축을 위해 4249억원을 투자한다고 12일 공시했다.

투자 규모는 자기자본 대비 7.4% 수준이다.

카카오의 데이터센터는 경기도 안산시 한양대 에리카(ERICA) 캠퍼스에 2023년 완공된다.

카카오는 투자목적에 대해 "인공지능(AI)과 빅데이터 관리 운영의 강화와 미래 IT 수요 데이터 증가에 대응하기 위한 것"이라고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr