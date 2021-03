시몬스 침대, 전국 공식 매장에서 ‘시몬스 리빙페어’ 실시 중

- 오는 28일까지 전국 시몬스 공식 매장서 특정 매트리스 구매 시 최대 15% 가격 할인

- 침대 프레임과 룸 세트도 10% 할인…구매 금액에 따라 사은품 선착순 증정

시몬스 침대(대표 안정호)가 전국 시몬스 공식 매장에서 ‘시몬스 리빙페어’를 실시 중이다.

이번 행사는 본격적인 봄 시즌을 앞두고 집 꾸미기로 분위기 전환을 계획 중인 소비자들을 위해 마련되었다. 오는 3월 28일(일)까지 진행되는 시몬스 리빙페어는 ▲프리미엄 매트리스 최대 15% 할인 ▲감각적인 디자인의 침대 프레임과 룸 세트 10% 할인 ▲사은품 선착순 증정 등 풍성하게 꾸며진다.

우선, 예비부부나 가족 단위 고객이 선호하는 대형 사이즈 매트리스는 4~7% 할인된 가격에 선보인다. 또 국민 혼수침대로 자리 잡은 시몬스의 대표 매트리스 컬렉션 ‘뷰티레스트(Beautyrest)’ 인기 모델 11종에 대해서는 5% 할인 혜택을 선사한다. ‘얼리버드 배송’을 받는 고객들은 3%의 추가 할인 혜택까지 얻을 수 있다. 이와 함께 시몬스 침대의 인기 프레임과 룸세트를 10% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 여기에 구매 금액별로 사은품을 선착순 증정하며, 사은품 조기 소진 시 종료될 수 있다.

이 밖에 시몬스 침대는 자녀방 침대 교체를 계획 중인 학부모 고객을 위해 싱글(SE)ㆍ슈퍼싱글(SS) 사이즈 매트리스를 특별 할인하는 ‘싱글 프로모션’도 함께 진행 중이다. 싱글 또는 슈퍼싱글 사이즈 매트리스 구매 시 5% 할인 혜택을 제공하는 싱글 프로모션은 시몬스 리빙페어와 중복 적용 시 최대 13%까지 할인된 가격으로 시몬스 침대를 구매할 수 있다.

한편, 시몬스는 전국 공식 대리점 및 직영 플래그십 스토어에서 장기 카드 무이자 할부 프로그램인 ‘시몬스 페이’도 실시 중이다. 소비자들은 12ㆍ24ㆍ36개월 중에서 선택해 무이자로 부담 없이 프리미엄 침대를 구매할 수 있다.

