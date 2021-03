文대통령 "국가수사본부 첫 시험대…부동산투기 반드시 잡아주길" (종합)

신임 경찰 경위·경감 임용식, 취임 후 세 번째 참석…"개혁경찰 1기, 반드시 국민 기대 부응할 것"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 12일 오후 충남 아산 경찰대학에서 열린 2021년 신임 경찰 경위·경감 임용식에서 부동산 투기 의혹 사건이 국가수사본부 역량 검증의 첫 시험대라고 밝혔다.

문 대통령은 한국토지주택공사(LH) 전·현직 직원들의 부동산 투기 의혹과 관련해 "공공기관 직원과 공직자들의 부동산 투기 의혹 사건은 국가수사본부의 수사역량을 검증받는 첫 번째 시험대"라면서 "우리 사회의 공정을 해치고 공직사회를 부패시키는 투기행위를 반드시 잡아주기 바란다"고 당부했다.

문 대통령은 "검찰을 비롯한 관계기관과의 유기적 협력을 통해 국가의 수사역량을 극대화하는 계기로 삼아주기 바란다"면서 "엄정한 수사와 법 집행 위에서, 우리는 이번 사건을, 공공기관을 개혁하고 공직사회의 청렴성을 쇄신하는 기회로 만들어야 할 것"이라고 말했다.

문 대통령의 신임 경찰 임용식 참석은 2018년, 2020년에 이어 취임 후 세 번째이다. 이번 임용식에서는 경찰대학 제37기, 경찰간부후보 제69기, 변호사 경력경쟁채용 제7기 등 165명이 임용됐다. 특히 문 대통령은 올해 출범하는 국가수사본부에 수치(綬幟)를 부여하며 격려했다.

문 대통령은 "올해는 경찰 역사 중 가장 획기적인 개혁이 실현되는 원년이다. 국민의 민주적 통제를 높이기 위한 개혁법령이 시행됐다"면서 "국가 수사의 중추 역할을 담당하게 될 국가수사본부도 출범했다. 견제와 균형, 정치적 중립의 확고한 원칙을 바탕으로 책임수사 체계를 확립하길 바란다"고 당부했다.

문 대통령은 "우리는 올해 경찰 개혁 원년을 선포했고, 여러분은 ‘개혁 경찰 1기’의 자랑스러운 이름을 갖게 됐다. 반드시 국민들의 기대에 부응할 것이라 믿는다"고 기대감을 나타냈다.

경찰청은 국가수사본부 출범을 계기로 경찰의 수사역량을 향상시키기 위해 경찰대·간부후보 임용자들을 경제범수사팀 등 일선 수사부서에 우선 배치하기로 했다. 기존에 경찰대·간부후보 임용자들은 일선 지구대(또는 파출소)에서 6개월 근무 후 2년간 경찰서 경제팀에서 근무한 바 있다.

한편 이번 임용식은 코로나19 방역수칙을 준수하고 지역사회 확산을 방지하기 위해 가족을 초청하지 않고 외부인사 참석을 최소화해 진행했다. 행사에 참석하지 못한 가족들이 시청할 수 있도록 경찰대학 SNS(유튜브, 페이스북) 등을 통해 실시간으로 현장을 생중계했다. 이번 행사는 실외에서 열릴 예정이었지만 우천 관계로 실내로 옮겨져 진행됐다.

문 대통령은 이날 우수한 성적을 거둔 임용자에게 수여하는 대통령상을 노영민 경위(경찰대학)와 이연희 경위(간부후보)에게 직접 수여했다. 문 대통령은 임용자 대표 3명에게 직접 계급장을 수여했으며, 김정숙 여사는 부토니에 꽃을 선물하며 새로운 출발을 축하했다.

