文대통령 "친인척 차명거래 철저수사…부동산 적폐 청산" (종합)

"LH 투기 의혹 1차수사는 시작, 명운을 걸고 수사해야"…부정 투기이익 환수방안 신속히 마련 지시

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 한국토지주택공사(LH) 전·현직 직원들이 연루된 부동산 투기 의혹과 관련해 친인척들의 차명거래 여부도 철저히 수사하라고 지시했다.

강민석 청와대 대변인은 12일 오후 "문 대통령은 어제 LH 투기 의혹에 대한 1차 조사결과는 시작일 뿐이다. 지금 드러난 것은 빙산의 일각일 수 있다"면서 "투기 전모를 다 드러내야 한다. 공직자, LH 임직원 가족, 친인척 차명거래도 철저히 수사하라고 지시했다"고 밝혔다.

특히 문 대통령은 "국민이 공감할 만큼 끝까지 명운을 걸고 수사하라"면서 "부정 투기 이익에 대한 환수 방안을 신속히 강구하라"고 지시했다. 아울러 문 대통령은 "국민 분노를 직시해 부동산 적폐를 청산하고 사회공정을 바로 세우는 계기를 만들어야 한다"고 주문했다.

청와대 핵심 관계자는 "문 대통령 지시는 오늘 신임 경찰 경위·경감 임용식 행사의 메시지와도 닿아 있다"면서 "부동산 투기는 반드시 처벌당한다는 인식이 자리잡도록 최선을 다해달라고 했다"고 설명했다.

한편 청와대는 여당이 제안한 특검 수사와 관련해서는 "국회가 논의 중인 사항이다. (여야가) 합의되지 않은 사항이라 드릴 말씀이 없다"면서 말을 아꼈다. 변창흠 국토교통부 장관 거취에 대한 질문에는 "(청와대) 입장은 달라진 게 없다"고 전했다. 변 장관 거취 결정은 나중의 문제이고 부동산 투기 의혹 조사(수사)가 우선이라는 기존 인식에 변화가 없다는 의미다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr