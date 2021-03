美 FDA 패스트트랙 지정! 외인 순매수 2위!! 주가 올라갑니다

신청하신 28분, 무료체험 종목 <한국전자홀딩스(006200)> ‘上’ 축하드립니다!!

'쿠팡’ 관련 후속 주 나갑니다! 지금 놓치시면 없습니다. 오늘 기회 잡으세요.

▶▶ 3월 15일 ‘주가폭등’ 시작합니다! 美 FDA 패스트트랙 지정!! 신약 개발시 수익률 폭증!!외인 순매수 2위 ‘이 기업’ ▶ 무료체험 신청◀

美 FD에서 비소세포폐암 치료 신약 ‘포지오티닙’에 대해 패스트트랙을 지정했다! 생명에 위협을 가하는 중증환자에 우수한 효능을 보이는 신약의 신속한 개발을 위해 패스트트랙으로 지정한다. 연구 개발을 위한 지원을 받고 신속한 상용화가 가능하여 ‘이 기업’이 신약 개발에 더욱 탄력을 받을 것으로 전망된다.

▶▶ 월요일 곧바로 ‘上’ 직행합니다. 사상 최고가 달성할 ‘이 기업’!! 美 FDA 패스트트랙 지정오늘만 드립니다! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 관련 [‘ㅇㅇㅇㅇ’ 관련주 지금신청]

“신청하고 3일동안 소액으로 매일 사봤는데 신기할 정도로 매일 상한가 수익이 나와서 정말 깜짝 놀랬어요. 어떻게 이게 가능한지 정말 대단합니다. 지금은 가입비 내고 VIP서비스 받은지 약3개월정도 지났는데 벌써 제 계좌에는 3천만원이 쌓여 있네요. 정말 감사 또 감사합니다. 아! 제 지인들에게도 적극 추천 중이에요.”

(VIP 전업주부 이미경 54세 회원)

이제는 마지막이다 생각하세요. 이 기회 마저 놓치면 접으셔야 합니다.

정확히 “3월 15일” 폭발합니다! 놓치고 후회하지 마시고 단, 돈 100만원이라도 매수하세요!

▶▶ “3월 15일 상한가” 오늘 까지만 제공하고 마감합니다.[‘ㅇㅇㅇㅇ’ 관련 종목 받아보기!] ▶종목 받아보기◀

[인공지능 최근 상한가 적중]

*21.03.09 아이크래프트(052460) 上 적중!

*21.03.04 NE능률(053290) 上 적중!

*21.03.02 한빛소프트(047080) 上 적중!

*21.02.26 케이씨티(089150) 上 적중!

*21.02.24 로지시스(067730) 上 적중!

*21.02.22 메디톡스(086900) 上 적중!

*21.02.19 유니온(000910) 上 적중!

*21.02.17 다날(064260) 上 적중!

*21.02.15 동방(004140) 2연上 적중!

*21.02.10 동방(004140) 上 적중!

*21.02.08 이트론(096040) 上 적중!

*21.02.05 성안(011300) 上 적중!

*21.02.03 구영테크(053270) 上 적중!

*21.02.01 효성티앤씨(298020) 上 적중!

▶▶ 딱! 20명 만 드립니다. “월요일상한가”! ▶지금 받아보기◀

※선착순 20명 마감! 전, 후반 모두 끝났습니다. 마지막 인저리 타임 결승골의 주인공※

[오늘의 관심주]

# 프레스티지바이오파마 프레스티지바이오파마 950210 | 코스피 증권정보 현재가 30,500 전일대비 650 등락률 -2.09% 거래량 927,286 전일가 31,150 2021.03.12 13:25 장중(20분지연) 관련기사 간판 바꿔단 상장사, 주가 평균 8% 하락프레스티지바이오파마, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.48%프레스티지바이오파마, 검색 상위 랭킹... 주가 1.9% close # DSC인베스트먼트 DSC인베스트먼트 241520 | 코스닥 증권정보 현재가 5,700 전일대비 1,150 등락률 +25.27% 거래량 13,369,600 전일가 4,550 2021.03.12 13:25 장중(20분지연) 관련기사 정부가 나선다! 주목해야 할 “러시아 백신” 관련주 딱! 말씀드립니다DSC인베스트먼트, 주가 6170원 (-4.34%)… 게시판 '북적'DSC인베스트먼트, 주가 5750원 (-14.31%)… 게시판 '북적' close # BGF BGF 027410 | 코스피 증권정보 현재가 6,560 전일대비 550 등락률 +9.15% 거래량 8,403,446 전일가 6,010 2021.03.12 13:24 장중(20분지연) 관련기사 BGF, 보통주당 110원 현금배당 결정《시선집중》 "느긋하게 바라보다 후회할걸요?" 빨리 잡아야하는 종목들[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일 close # 하이트론 하이트론 019490 | 코스피 증권정보 현재가 9,910 전일대비 1,630 등락률 +19.69% 거래량 1,486,305 전일가 8,280 2021.03.12 13:24 장중(20분지연) 관련기사 하이트론, CCTV&DVR 테마 상승세에 7.21% ↑5월 12일 코스피, 13.23p 내린 1922.17 마감(0.68%↓)‘신라젠’ 빠질 때 기회 잡으세요! 3000만원 벌어줄 제2의 신라젠 무료공개! close # 테라셈 테라셈 182690 | 코스닥 증권정보 현재가 2,020 전일대비 180 등락률 +9.78% 거래량 2,067,143 전일가 1,840 2021.03.12 13:24 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]반도체 부품기업 테라셈 장초반 강세‥20.38%↑결산시즌...코스닥 적자기업 비상테라셈, CCTV&DVR 테마 상승세에 7.01% ↑ close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.