5·18조사위-전남대 ‘5·18 진상규명’ 맞손

조사·연구 기반 구축 등 협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 5·18민주화운동진상규명조사위원회(위원장 송선태)와 전남대학교(총장 정성택)가 5·18 진상규명을 위해 손을 맞잡았다.

5·18조사위는 12일 전남대와 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

협약에 따라 ▲5·18민주화운동 진상규명과 관련한 조사·연구를 위한 기반 구축 ▲5·18민주화운동 희생자와 그 가족찾기 업무를 안정적으로 수행할 제반 여건 확립 ▲5·18민주화운동의 진상규명과 관련해 발굴·수집한 사료의 상호 공유와 후속 사업 등을 추진한다.

송선태 위원장은 “5·18민주화운동의 진원지인 전남대학교와의 협약을 통해 진상규명 조사가 진실에 한 걸음 더 체계적으로 다가설 수 있기를 기대한다”며 “청산하지 못한 불행한 과거는 반드시 현재로 복귀한다는 사실을 되새기며 후세대가 역사적으로 기억할 진상들을 밝혀 5·18민주화운동 정신을 계승할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

한편 앞서 조사위는 5·18민주화운동의 진상규명 조사활동을 위한 협력의 일환으로 지난해 5·18기념재단과 5·18민주화운동기록관 간 업무협약을 체결한 바 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr