[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 김범석 쿠팡 이사회 의장이 11일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE) 개장을 알리는 종을 울리고 있다.

쿠팡은 하루 전 35달러에 공모가를 확정하고 이날 정오 무렵부터 첫 거래를 시작한다.

