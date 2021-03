최선 서울시의회 대변인 “후쿠시마 원전사고 10주기 돌이킬 수 없는 피해 기억해야"

그린피스 보고서 “후쿠시마현 제염 작업에도 대부분 방사성 오염 여전”... 최 대변인 “지속가능한 사회 위해 신재생에너지 및 그린뉴딜, 적극적인 준비 필요”

[아시아경제 박종일 기자] 후쿠시마 원전사고 10주기를 맞아 서울시의회 최선 대변인(더불어민주당, 강북 3)은 “후쿠시마 원전사고는 원자력의 엄청난 위험성과 함께 지속가능한 미래를 위해 우리가 나아가야 할 방향을 확실히 알려준 인류 최악의 사고”라며 “2050 탄소중립을 달성해야 하지만, 원전이 답이 아니라는 것을 모두가 아는 만큼 신재생에너지 전환 및 그린뉴딜에 대한 전사회적인 노력이 필요하다”고 강조했다.

국제환경단체 그린피스는 지난 4일 발간한 보고서를 통해 일본 정부의 대대적인 후쿠시마 제염 작업에도 불구하고 제염이 끝난 곳에서 일본 정부가 정한 안전 기준치 0.23마이크로시버트를 훨씬 초과하는 방사선 수치가 나오고 있다고 밝혔다.

또, 지난 9일자 요미우리신문 보도에 따르면 원전 사고 이후 4만2000여 명이 아직도 고향으로 돌아가지 못 하고 임시주택에서 피난생활을 하고 있는 것으로 전해졌다.

최 대변인은 “원전 사고로 인해 후쿠시마현 주민들은 삶의 터전과 가족, 이웃을 잃고 각종 후유증을 호소하는 등 끔찍한 나날을 보내고 있다”며 “대한민국도 천연자원이 부족하지만 후쿠시마 사고의 돌이킬 수 없는 피해를 기억하며 원전 의존도를 낮출 수 있는 방식을 계속 고민해나가야 한다”고 강조했다.

이어 최 대변인은 “사실 서울시의 2050 탄소중립이라는 목표가 현실화되기 위해서는 한계가 없고 편리한 원자력 에너지를 고려하지 않을 수는 없는 상황”이라며 “하지만 에너지 대전환 중요한 목적 중 하나가 ‘지속가능한 사회’인 만큼 언제나 위험을 내포하고 있는 원자력보다는 신재생에너지의 적극적인 발굴에 주력해야 하겠다”고 강조했다.

이와 관련, 김인호 의장은 “대한민국의 수도이자 인구 1000만의 서울이 에너지에서만큼은 타 시·도에서 거의 끌어오고 있는 상황”이라며 “신재생에너지 발굴과 함께 에너지를 절감하는 형태의 녹색도시·녹색건물 형성에 주력해 서울의 에너지자립도를 높여나가야 하겠다”고 덧붙였다.

서울시의회는 지난 5일 제299회 임시회에서 '2050 탄소중립과 정의로운 전환을 위한 특별위원회 구성결의안'을 통과시켰으며, 빠른 시일 내에 위원회 구성을 완료해 탄소절감을 통한 기후위기 극복과 생태적으로 지속가능한 사회의 구현을 위한 다양한 활동을 이어갈 방침이다.

