[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국의 지난 주 신규 실업수당 청구 건수가 71만2000건으로 집계됐다고 노동부가 11일(현지시간) 발표했다.

이는 전주 75만4000건 대비 하락한 것이고 시장 예상치 72만5000건 보다도 낮은 수준이다.

이번 실업수당 청구 건수는 미국의 고용이 지속적으로 회복되고 있다는 점을 보여주고 있다는 것으로 평가되고 있다.

앞서 노동부는 지난 2월 비농업 일자리가 37만9000개 늘어났다고 발표했다. 이는 지난해 10월 이후 최대폭이었다. 실업률은 6.2%였다.

고용지표가 호조를 보였지만 이날 미 10년물 국채금리는 1.512%포인트로 전일 대비 소폭 하락 중이다.

